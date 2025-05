Trwają wybory nowego prezydenta Polski

Główne zdjęcie: Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Zespole Szkół nr. 6 w Stalowej Woli. Tu pierwszy wyborca czekał już ok. 10 minut na otwarcie lokalu

W Stalowej Woli uprawnionych do głosowania jest 41 tys. 447 osób, czyli wyraźnie mniej (o prawie 5 tys.) niż w wyborach prezydenckich w 2020 roku, kiedy to uprawnionych było 46 tys. 420 osób. Pierwsze dane o frekwencji Państwowa Komisja Wyborcza poda ok. godz. 12.

Stalowa Wola i Nisko: gdzie głosujemy

Stalowa Wola podzielona jest w tych wyborach na 40 obwodów wyborczych, w tym 5 obwodów zamkniętych – tak jak w ostatnich wyborach do europarlamentu w czerwcu 2024 r.

Obwody zamknięte w Stalowej Woli to: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Całodobowy Oddział Rehabilitacji (dawne ambulatorium przy HSW) i Szpital Specjalistyczny SANUS.

W pozostałych obwodach także głosujemy w tych samych lokalach, poza jednym wyjątkiem. W obwodzie nr 2 (osiedle Charzewice), z powodu remontu remizy OSP przy ul. Jaśminowej, siedzibą komisji wyborczej jest Muzeum Regionalne, i tam głosować będą mieszkańcy tego obwodu.

W mieście i gminie Nisko wybory odbywają się w 18 obwodach, w tym w jednym zamkniętym (szpital powiatowy). W porównaniu z ostatnimi wyborami do europarlamentu, w Nisku nie zaszły żadne zmiany, i siedziby wszystkich obwodowych komisji znajdują się w tych samych lokalach co poprzednio.

Z czym idziemy na wybory

W wyborach kandyduje 13 osób. Ich nazwiska, ułożone w alfabetycznej kolejności, znajdują się na jednostronnie zadrukowanej, białej karcie wyborczej formatu A-4.

Aby ją otrzymać należy przedstawić obwodowej komisji wyborczej dokument ze zdjęciem, potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Tylko jeden znak X w kratce

Głosujemy, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata na prezydenta.

Uwaga! Linie X powinny się przecinać w obrębie kratki. Zaznaczenie w niej tylko jednej linii albo np. tzw. „ptaszka” (znak V) czy innego znaku graficznego, sprawi, że głos zostanie uznany za nieważny. Podobnie, jak postawienie znaku X poza kratką.

Wrzucenie do urny karty bez żadnego znaku X albo postawienie go w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, także spowoduje nieważność głosu.

Wszelkie odręczne dopiski poczynione na karcie nie wpływają na ważność głosu, o ile został on oddany prawidłowo. Informacja o zasadach prawidłowego głosowania jest umieszczona na dole każdej karty wyborczej.

Uwaga! Karta musi być opatrzona pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowanym odciskiem pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Ich obecność jest niezbędna - karta bez wymaganych pieczęci jest nieważna.

Uprawnieni i obwody: Polska i zagranica

W całej Polsce uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich jest 28 mln 943 tys. 594 osoby. Utworzono 32 tys. 143 obwody wyborcze.

Za granicą, do głosowania w 511 obwodach zarejestrowało się blisko 510 tys. osób. W niektórych państwach, ze względu na różnicę czasu, I tura wyborów prezydenta RP została już zakończona.

Pierwsze sondażowe dane

Od północy z piątku na sobotę trwa cisza wyborcza, która - jeśli nie zostanie przedłużona przez PKW – zakończy się dziś o godz. 21.

Po zakończeniu głosowania trzy telewizje: TVP, Polsat i TVN przedstawią wyniki exit poll - badanie zostanie przeprowadzone przez ośrodek Ipsos. Będą to pierwsze sondażowe wyniki wyborów na podstawie ankiet przeprowadzonych przed losowo wybranymi 500 lokalami wyborczymi w całej Polsce.

Ankieterzy Ipsos poproszą osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Metodologia badania zakłada zrealizowanie ok. 100 ankiet w każdym z wylosowanych lokali wyborczych, czyli uzyskanie ok. 50 tys. ankiet.

W ankiecie wyborca udziela odpowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania, wieku, płci i preferencji wyborczych. Na ich podstawie, po zakończeniu ciszy wyborczej, zostaną przedstawione dane o procentowym poparciu dla kandydatów w skali całego kraju oraz o frekwencji wyborczej.

Margines błędu pomiarowego wynosi do 2 punktów procentowych.

Kiedy oficjalne wyniki

— Mam nadzieję, że te ostateczne wyniki głosowania w I turze wyborów prezydenckich poznamy we wtorek rano. Jest jednak niewykluczone, że wyniki będą znane już w poniedziałek, ale jeśli tak, to późno, około północy. Wszystko zależy od zagranicy. Mówię o tej zagranicy dlatego, że nawet jeśli zabraknie nam głosów z jednego obwodu, to musimy na nie czekać 24 godziny. Dlatego bezpiecznie będzie zakładać, że wyniki będą we wtorek rano – powiedział sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21, w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Stalowej Woli

Wyborcy przypływali falami, najczęściej po mszach św. Na zdjęciu głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22, w szkole podstawowej nr 7 w Stalowej Woli