Trwają prace nad koncepcją przebudowy ul. Wojska Polskiego

Zakres prac obejmuje m.in. inwentaryzację istniejącej infrastruktury drogowej i zieleni, analizę natężenia ruchu, dostępności komunikacyjnej oraz identyfikację kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

– „Modernizacja ul. Wojska Polskiego to kolejny ważny projekt wpisujący się z trwającą od dekady poprawę infrastruktury w centrum Stalowej Woli. Chcemy, aby przebudowa tej drogi stworzyła przestrzeń przyjazną mieszkańcom i środowisku, zgodnie z nowoczesnymi standardami zielono-niebieskiej infrastruktury” – podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie wariantowej koncepcji, która przewiduje m.in.: zwiększenie liczby miejsc postojowych, modernizację chodników i dróg rowerowych, nowoczesne oświetlenie, system monitoringu, efektywne odwodnienie i retencję wód deszczowych oraz nasadzenia zieleni, w tym rozwiązania typu ogrody deszczowe i zbiorniki retencyjne zgodne z zasadą DNSH i standardami ochrony drzew.

Projekt będzie konsultowany z mieszkańcami, a ich uwagi zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentacji, która zawierać będzie kosztorys, wizualizacje i opracowania techniczne. Gotowa dokumentacja powstanie w wersji papierowej i elektronicznej.

Na realizację zamówienia przeznaczono 100 000 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.