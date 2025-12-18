Miesięcznik
Trwają kontrole pieców i kotłów na terenie Stalowej Woli

Urząd Miasta Stalowej Woli informuje, że na terenie gminy prowadzone są kontrole kotłów, pieców oraz palenisk domowych. Działania te mają na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów tzw. uchwały antysmogowej oraz poprawę jakości powietrza w mieście.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kontrole realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta, upoważnionych przez prezydenta, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obejmują one weryfikację zapisów Uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku, wprowadzającej ograniczenia dotyczące instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Czynności kontrolne prowadzone są bez wcześniejszego powiadomienia, w godzinach od 6.00 do 22.00, w obecności właściciela nieruchomości lub pełnoletniego domownika. Kontrolowany ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli. Jak przypomina Urząd Miasta, niewpuszczenie upoważnionych pracowników na teren nieruchomości lub utrudnianie czynności kontrolnych podlega odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 225 §1 Kodeksu karnego, takie działanie może skutkować karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Podczas kontroli sprawdzany jest m.in. rodzaj źródła ogrzewania budynku, stan i wyposażenie kotłowni, sposób składowania opału oraz jakość stosowanego paliwa. Sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz protokół z kontroli. W przypadku spalania drewna wykonywany jest pomiar jego wilgotności - zgodnie z przepisami nie może ona przekraczać 20 procent. Jeśli źródłem ciepła jest węgiel, urzędnicy weryfikują jego ziarnistość w odniesieniu do zapisów uchwały antysmogowej.

W uzasadnionych przypadkach podczas kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska, które następnie trafiają do akredytowanego laboratorium w celu zbadania ich składu. Próbki są zabezpieczane i plombowane w obecności osoby kontrolowanej. Jeśli stwierdzone zostanie użytkowanie kotła na paliwo stałe niespełniającego wymogów uchwały antysmogowej, właściciel nieruchomości zostanie poinformowany o obowiązującym terminie jego wymiany oraz otrzyma materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów.

Równolegle z kontrolą palenisk sprawdzany jest także sposób gospodarowania odpadami komunalnymi oraz częstotliwość ich odbioru z danej nieruchomości.

Kontrolom towarzyszą również działania edukacyjne. Urzędnicy informują mieszkańców o obowiązujących przepisach, możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz o programie „Czyste Powietrze”, który umożliwia pozyskanie środków na termomodernizację budynków. Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych kontroli oraz dostępnych form wsparcia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli, dzwoniąc pod numery telefonów: 15 643 35 87 oraz 15 643 34 53, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

