Trwają kontrole pieców i kotłów na terenie Stalowej Woli

Kontrole realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta, upoważnionych przez prezydenta, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obejmują one weryfikację zapisów Uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku, wprowadzającej ograniczenia dotyczące instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Czynności kontrolne prowadzone są bez wcześniejszego powiadomienia, w godzinach od 6.00 do 22.00, w obecności właściciela nieruchomości lub pełnoletniego domownika. Kontrolowany ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli. Jak przypomina Urząd Miasta, niewpuszczenie upoważnionych pracowników na teren nieruchomości lub utrudnianie czynności kontrolnych podlega odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 225 §1 Kodeksu karnego, takie działanie może skutkować karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Podczas kontroli sprawdzany jest m.in. rodzaj źródła ogrzewania budynku, stan i wyposażenie kotłowni, sposób składowania opału oraz jakość stosowanego paliwa. Sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz protokół z kontroli. W przypadku spalania drewna wykonywany jest pomiar jego wilgotności - zgodnie z przepisami nie może ona przekraczać 20 procent. Jeśli źródłem ciepła jest węgiel, urzędnicy weryfikują jego ziarnistość w odniesieniu do zapisów uchwały antysmogowej.

W uzasadnionych przypadkach podczas kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska, które następnie trafiają do akredytowanego laboratorium w celu zbadania ich składu. Próbki są zabezpieczane i plombowane w obecności osoby kontrolowanej. Jeśli stwierdzone zostanie użytkowanie kotła na paliwo stałe niespełniającego wymogów uchwały antysmogowej, właściciel nieruchomości zostanie poinformowany o obowiązującym terminie jego wymiany oraz otrzyma materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów.

Równolegle z kontrolą palenisk sprawdzany jest także sposób gospodarowania odpadami komunalnymi oraz częstotliwość ich odbioru z danej nieruchomości.

Kontrolom towarzyszą również działania edukacyjne. Urzędnicy informują mieszkańców o obowiązujących przepisach, możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz o programie „Czyste Powietrze”, który umożliwia pozyskanie środków na termomodernizację budynków. Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych kontroli oraz dostępnych form wsparcia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli, dzwoniąc pod numery telefonów: 15 643 35 87 oraz 15 643 34 53, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.