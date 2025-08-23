Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Leć z nami
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 sierpnia 2025

Trwają intensywne prace remontowe w szpitalu powiatowym

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli realizowanych jest obecnie kilka dużych inwestycji, które mają poprawić warunki leczenia pacjentów oraz pracy personelu medycznego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

– Zakończyliśmy przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii, ale musimy jeszcze zakupić wyposażenie. Stan zaawansowania prac na Oddziale Wewnętrznym to 70-75 proc., a na Oddziale Chirurgii – 55-60 proc.. Prace na obu oddziałach na pewno zakończymy w tym roku. Kolejna z realizowanych aktualnie inwestycji to podjazd dla karetek, połączony z szatniami dla personelu. To zadanie zakończymy w październiku. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy też prace nad Oddziałem Geriatrycznym – powiedział starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Oddział Geriatryczny jest jedną z kluczowych inwestycji – na jego realizację szpital otrzymał 17,5 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Jak zapowiedział starosta, samorząd wraz ze szpitalem będzie starał się o kolejne środki z tego programu, m.in. na modernizację Kardiologii Inwazyjnej.

– Spróbujemy zawalczyć o środki na remont Kardiologii Inwazyjnej, która ciągle wydaj się nowa, ale ma już 19 lat i wymaga odnowienia oraz wymiany sprzętu. To zadanie o wartości prawie 20 milionów złotych, przy 2-milionowym wkładzie własnym powiatu na pokrycie kosztów podatku VAT. Dofinansowanie może jednak wynieść aż 17 mln zł, więc jest o co walczyć – stwierdził Janusz Zarzeczny.

Równolegle szpital złożył projekt dotyczący cyfryzacji placówki, również w ramach KPO.

– Złożyliśmy projekt, aby pozyskać fundusze z KPO na cyfryzację. To też jest pewien etap i realizacja tego zadania przez szpital. Jest to kwota 9 mln. Czekamy na rozstrzygnięcie tego postępowania. Liczymy, że dostaniemy te pieniądze dzięki temu pójdziemy o krok dalej jeśli chodzi o cyfryzację – mówiła dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Dobry start” – wyprawki szkolne dla dzieci z naszego regionu
Stalowa Wola
„Dobry start” – wyprawki szkolne dla dzieci z naszego regionu
III Liceum w Stalowej Woli w programie Policji i Straży Granicznej
Stalowa Wola
III Liceum w Stalowej Woli w programie Policji i Straży Granicznej
Sierpniowy pchli targ
Nisko
Sierpniowy pchli targ
Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło
Stalowa Wola
Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Obradowali radni powiatowi
Nisko
Obradowali radni powiatowi
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Stalowa Wola
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Stalowa Wola
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu