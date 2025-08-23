Trwają intensywne prace remontowe w szpitalu powiatowym

– Zakończyliśmy przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii, ale musimy jeszcze zakupić wyposażenie. Stan zaawansowania prac na Oddziale Wewnętrznym to 70-75 proc., a na Oddziale Chirurgii – 55-60 proc.. Prace na obu oddziałach na pewno zakończymy w tym roku. Kolejna z realizowanych aktualnie inwestycji to podjazd dla karetek, połączony z szatniami dla personelu. To zadanie zakończymy w październiku. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy też prace nad Oddziałem Geriatrycznym – powiedział starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Oddział Geriatryczny jest jedną z kluczowych inwestycji – na jego realizację szpital otrzymał 17,5 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Jak zapowiedział starosta, samorząd wraz ze szpitalem będzie starał się o kolejne środki z tego programu, m.in. na modernizację Kardiologii Inwazyjnej.

– Spróbujemy zawalczyć o środki na remont Kardiologii Inwazyjnej, która ciągle wydaj się nowa, ale ma już 19 lat i wymaga odnowienia oraz wymiany sprzętu. To zadanie o wartości prawie 20 milionów złotych, przy 2-milionowym wkładzie własnym powiatu na pokrycie kosztów podatku VAT. Dofinansowanie może jednak wynieść aż 17 mln zł, więc jest o co walczyć – stwierdził Janusz Zarzeczny.

Równolegle szpital złożył projekt dotyczący cyfryzacji placówki, również w ramach KPO.

– Złożyliśmy projekt, aby pozyskać fundusze z KPO na cyfryzację. To też jest pewien etap i realizacja tego zadania przez szpital. Jest to kwota 9 mln. Czekamy na rozstrzygnięcie tego postępowania. Liczymy, że dostaniemy te pieniądze dzięki temu pójdziemy o krok dalej jeśli chodzi o cyfryzację – mówiła dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.