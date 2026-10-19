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Nisko 17 października 2026

Trwa zbiórka dla rodzin strażaków, którzy zginęli w pożarze w Nisku

Po śmierci dwóch strażaków podczas akcji gaśniczej w Nisku uruchomiono zbiórkę na rzecz ich najbliższych. Pomoc ma zapewnić rodzinom wsparcie finansowe w niezwykle trudnym czasie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do tragedii doszło w piątek, 16 października, podczas pożaru magazynu i sklepu z częściami do maszyn rolniczych w Nisku. Życie stracili mł. kpt. Wojciech Garbacz oraz asp. Bartłomiej Pieróg z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zginęli podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Pomoc dla najbliższych zmarłych strażaków

Na portalu Siepomaga uruchomiono zbiórkę pod nazwą „Pomoc dla najbliższych tragicznie zmarłych strażaków z Niska. Cześć ich pamięci!”. Inicjatywa powstała we współpracy z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Zebrane pieniądze mają pomóc rodzinom w codziennych wydatkach i zapewnić im wsparcie po nagłej stracie bliskich. Organizatorzy podkreślają, że żadna kwota nie jest w stanie wynagrodzić poniesionej straty, ale solidarność i pomoc finansowa mogą ułatwić rodzinom przejście przez najtrudniejszy okres.

Bartłomiej Pieróg miał zostać ojcem

Asp. Bartłomiej Pieróg miał 27 lat. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie zbiórki, był mężem i oczekiwał narodzin swojego pierwszego dziecka. Jego śmierć oznacza dla rodziny ogromną stratę i konieczność zmierzenia się z przyszłością bez męża i ojca, na którego czekano.

Mł. kpt. Wojciech Garbacz również pozostawił pogrążonych w żałobie bliskich. Był młodym, pełnym pasji ratownikiem, zawsze gotowym nieść pomoc innym. Miał mnóstwo planów na przyszłość. Obaj strażacy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych, niosąc pomoc innym.

Zbiórka ma być wyrazem solidarności z rodzinami ratowników, którzy stracili życie podczas służby.

Jak można pomóc?

Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem Fundacji Siepomaga. Wpłat można dokonywać przez internet, a każda przekazana kwota zwiększa pulę środków przeznaczonych na pomoc rodzinom.

Zbiórkę można znaleźć pod adresem: https://www.siepomaga.pl/bohaterowie-z-niska

Fot. OSP Zarzecze

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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