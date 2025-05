Trwa śledztwo w sprawie pożaru budynku przy ulicy Okulickiego w Stalowej Woli. Prowadzona jest też zbiórka dla pogorzelców

- Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi to postępowanie. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, to znaczy, że żadnej osobie nie zostały przedstawione zarzuty. Oględziny zostały już zakończone, trwają czynności w tej sprawie, przesłuchiwani są świadkowie i czynione są ustalenia w jaki sposób doszło do tego pożaru – informuj Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Prokurator Andrzej Dubiel.

W działaniach gaśniczych udział brało 35 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w sumie ponad 100 strażaków. Na miejscu była grupa operacyjna z KW PSP z Rzeszowa, do tego grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego z Leżajska oraz samochód specjalistyczny SPGaz do napełniania butli z powietrzem.

W gaszenie pożaru zaangażowani byli strażacy z powiatów stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, niżańskiego, leżajskiego, łańcuckiego i przeworskiego. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała wiele godzin w bardzo trudnych warunkach. W akcji udział brali strażacy Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Trwa akcja pomocy pogorzelcom, prowadzona jest zbiórka darów oraz pieniędzy.

