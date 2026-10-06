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Stalowa Wola 6 października 2026

Trwa remont kina Ballada. Kiedy zakończą się prace?

Trwa modernizacja dawnego kina Ballada w Stalowej Woli. Budynek przechodzi gruntowną przebudowę i po zakończeniu inwestycji ma pełnić znacznie szerszą funkcję niż dawniej. Prace, zgodnie z harmonogramem projektu, mają zakończyć się w marcu 2028 roku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

O remoncie Ballady pisaliśmy już wielokrotnie. Inwestycja prowadzona jest etapami, a jej efektem ma być stworzenie nowoczesnej przestrzeni przeznaczonej nie tylko na projekcje filmowe, ale również spektakle, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne.

Obecnie realizowany jest projekt „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli”. Jego realizację zaplanowano od października 2025 roku do marca 2028 roku.

Co zmieni się w Balladzie?

Zakres inwestycji jest szeroki. Remont obejmuje m.in. salę kinową i teatralną, studio, foyer oraz sale warsztatowe. W budynku wykonywane są również nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne.

Cały obiekt ma zostać dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawi się m.in. podest lub rampa oraz przenośna pętla indukcyjna.

Ballada otrzyma też nowe wyposażenie. Zaplanowano zakup sprzętu do pracowni artystycznych, wyposażenia IT, mebli oraz sprzętu wykorzystywanego podczas wydarzeń plenerowych. W budynku przewidziano również wyposażenie kawiarni.

Po remoncie dawne kino ma działać jako wielofunkcyjna przestrzeń kulturalna. W planach są m.in. warsztaty teatralne i ekologiczne, wydarzenia kulturalne, również transmitowane online, a także zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Ponad 23 mln zł na cały projekt

Wartość całego projektu wynosi 23 284 182,82 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 15 201 247,57 zł, natomiast wkład własny wynosi 8 082 935,25 zł.

Projekt realizowany jest przez Gminę Stalowa Wola wspólnie z Miejskim Domem Kultury. Finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Przypomnijmy, że kolejny etap robót powierzono firmie SOLKAN z Rzeszowa. Wartość podpisanej z nią umowy wynosi ponad 9 mln zł. Remont obejmuje nie tylko sam budynek dawnego kina, ale również połączoną z nim część mieszkalną. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu to blisko 1900 metrów kwadratowych.

Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, całość projektu powinna być zakończona w marcu 2028 roku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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