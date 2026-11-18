Prace prowadzi firma M-VIA z Niska. Remont obejmuje gruntowne przygotowanie terenu, roboty ziemne oraz wykonanie nowej podbudowy. Wymieniane i wzmacniane jest także podłoże, a przy drodze pojawią się nowe krawężniki i obrzeża. Robotnicy zajmą się również studzienkami i wpustami kanalizacji deszczowej, tak aby dostosować je do nowej nawierzchni.

Ciekawie zaplanowano samo wykończenie jezdni. Jej środkowa część zostanie wykonana z płyt ażurowych JOMB, natomiast po bokach ułożona będzie kolorowa kostka betonowa bez fazy. Całość ma być nie tylko trwała, ale również estetyczna.

Remont Żytniej to jedna z inwestycji realizowanych w ramach poprawy lokalnej infrastruktury. Miasto zwraca uwagę, że oprócz dużych przedsięwzięć ważne są także mniejsze zadania, które bezpośrednio wpływają na codzienne życie mieszkańców.

- Nie chcemy ograniczać się do wielkich planów, ale konsekwentnie zmieniać miasto tam, gdzie te zmiany są najbardziej potrzebne, czyli w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców - podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Jak zapowiadają władze miasta, remonty ulic i osiedlowej infrastruktury mają być kontynuowane również w przyszłym roku. Pieniądze na tego rodzaju zadania uwzględniono w projekcie budżetu Stalowej Woli na 2027 rok.