Adamietz
24 lutego 2026

Trwa plebiscyt #SuperDzielnicowy2026

Do 16 kwietnia trwa ogólnopolski plebiscyt #SuperDzielnicowy2026 organizowany przez Komendę Główną Policji we współpracy z Telewizją Puls. Mieszkańcy mogą oddać głos na swojego dzielnicowego i w ten sposób docenić jego pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Celem akcji jest promocja bezpieczeństwa oraz budowanie współpracy między policją a mieszkańcami. Dzielnicowy to tzw. policjant pierwszego kontaktu – funkcjonariusz, który na co dzień odpowiada za swój rejon służbowy. Do jego zadań należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń, prowadzenie działań profilaktycznych, współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami, a także bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Reaguje na zgłoszenia, pomaga rozwiązywać konflikty i podejmuje działania zapobiegające przestępczości.

Głos można oddać poprzez formularz dostępny na stronie dzielnicabezstrachu.pl. Przy pierwszym zgłoszeniu należy uzasadnić swój wybór. Następnie na wybranego kandydata można głosować raz dziennie przez cały czas trwania plebiscytu. Autorzy najlepszych uzasadnień mogą liczyć na nagrody.

Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mogą wesprzeć funkcjonariuszy pełniących służbę w:

Głosowanie potrwa do 16 kwietnia.

