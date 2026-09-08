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Stalowa Wola 8 września 2026

Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli

Space 4 Talents otwiera nabór do zespołu wolontariuszy wspierających organizację wydarzeń realizowanych w Stalowej Woli. Pierwszym z nich będzie międzynarodowy hackathon NASA Space Apps Challenge, który odbędzie się 14–15 listopada 2026 roku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Space 4 Talents otwiera nabór do zespołu wolontariuszy wspierających organizację wydarzeń realizowanych w Stalowej Woli. Pierwszym z nich będzie międzynarodowy hackathon NASA Space Apps Challenge, który odbędzie się 14–15 listopada 2026 roku.

Nabór ma charakter otwarty i nie dotyczy wyłącznie jednego wydarzenia. Jego celem jest stworzenie społeczności wolontariuszy, do której będziemy zwracać się przy inicjatywach Space 4 Talents. Wolontariusze będą mieli możliwość zaangażowania się w organizację różnorodnych inicjatyw związanych z technologią, innowacjami, robotyką, nauką i sektorem kosmicznym.

NASA Space Apps Challenge w Stalowej Woli

Jednym z najbliższych wydarzeń będzie NASA Space Apps Challenge, który odbędzie się 14–15 listopada 2026 r. w Stalowej Woli. To międzynarodowy 24-godzinny hackathon, podczas którego uczestnicy pracują zespołowo nad wyzwaniami naukowymi i technologicznymi, korzystając m.in. z danych NASA. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdziesz na stronie: nasa.starr.pl

Doświadczenie, które może pomóc w rozwoju zawodowym

Wolontariat ma być przede wszystkim realnym doświadczeniem, które może stać się cennym elementem CV i pomóc w rozwoju zawodowym. To możliwość poznania organizacji wydarzeń od zaplecza, rozwijania kompetencji komunikacyjnych, pracy zespołowej oraz zdobycia doświadczenia projektowego.

Wolontariusze mogą liczyć również na:

  • możliwość kontaktu z ekspertami, partnerami i przedstawicielami sektora technologicznego,
  • dostęp do wybranych prelekcji, warsztatów i atrakcji towarzyszących wydarzeniom,
  • imienny certyfikat potwierdzający udział w wolontariacie,
  • wyżywienie podczas wydarzeń i przygotowań,
  • możliwość dalszej współpracy przy kolejnych inicjatywach Space 4 Talents.

W jakie działania można się zaangażować?

W zależności od wydarzenia można zaangażować się m.in. w:

  • przygotowanie infrastruktury przestrzeni, stref uczestników i partnerów,
  • rejestrację oraz wsparcie informacyjne uczestników,
  • obsługę prelegentów, ekspertów, mentorów i zaproszonych gości,
  • logistykę i bieżącą organizację wydarzenia,
  • działania komunikacyjne, promocyjne i marketingowe,
  • wsparcie techniczne i organizacyjne poszczególnych stref.

Doświadczenie nie jest wymagane

Nie musisz mieć doświadczenia – wystarczy chęć działania i zaangażowanie! Zakres zadań zostanie dopasowany do predyspozycji, zainteresowań i dostępności poszczególnych osób. Przed rozpoczęciem wolontariusze zostaną przygotowani do swoich zadań, poznają harmonogram, strukturę organizacyjną, zasady obsługi uczestników oraz procedury bezpieczeństwa. Praca będzie organizowana zmianowo, tak aby możliwa była regeneracja oraz udział w wybranych aktywnościach wydarzenia.

Chcesz zobaczyć od środka, jak powstają wydarzenia technologiczne, poznać nowych ludzi i zdobyć doświadczenie, które możesz wykorzystać w dalszej edukacji lub pracy?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do zespołu już teraz: https://forms.cloud.microsoft/e/ruZupPqJyq

/artykuł sponsorowany/

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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