Trwa budowa tradycyjnej łodzi BAT w Wolinie. Każdy może dołączyć do warsztatów

Jak wyjaśnia prowadzący: – Są to warsztaty szkutnicze, na których powstaje wiślana jednostka drewniana typu BAT. Kiedyś takie jednostki pływały właśnie na Wiśle. Służyły do celów transportowych, a obecnie służą do turystyki i rekreacji. Dzięki Lokalnej Grupie Działania budowana jest taka jednostka. Będzie ona miała długość ponad dwunastu metrów i dwa metry szerokości. Będzie posiadała żagle, ale głównym napędem będzie silnik.

BAT to tradycyjna, płaskodenna łódź, która niegdyś była powszechnie używana w dolinach Wisły i Sanu. W ramach warsztatów uczestnicy mają okazję nie tylko obserwować, ale też praktycznie zaangażować się w budowę łodzi – od podstaw, przy użyciu dawnych metod i materiałów.

– Zastosowane tu są techniki i materiały sprzed lat. W obecnych czasach trochę sobie pracę ułatwiamy stosując elektronarzędzia, które przyśpieszają i ułatwiają pracę. Jednak materiały do uszczelniania, do łączenia są używane jak dawniej: gwoździe, sznury lniane, konopne, bawełniane, smoła. Ta jednostka powstaje z modrzewia – dodaje Jarosław Pokora.

Warsztaty mają formę otwartą – każdy, kto jest zainteresowany, może przyjść w godzinach zajęć, zobaczyć, zapytać o szczegóły i spróbować własnych sił. – Forma warsztatów jest otwarta, czyli w określonych godzinach każdy kto jest zainteresowany może tutaj przyjść, zobaczyć, popytać szkutników na czym polega budowa takiej łodzi, uczestniczyć czynnie lub biernie. Mamy też grupy zorganizowane i wtedy przygotowujemy pewien etap prac, do którego możemy zaangażować warsztatowiczów – mówi prezes LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski.

Budowanie łodzi typu BAT to kolejny krok w rozwijaniu szkutniczych kompetencji w regionie. – Łódź BAT nie jest najprostszą jednostką, są łatwiejsze typu galar, typu byk. My odwołujemy się do historii flisactwa i próbujemy odtwarzać tradycyjne jednostki, które pływały po Sanie i po Wiśle. (...) To nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy, bo przed nami jeszcze jednostka typu dubas, która jest jeszcze bardziej wymagająca - mówi Damian Zakrzewski.

Informacje praktyczne:

Miejsce: Niżański Uniwersytet Ludowy, ul. Piaskowa 10, Wolina

Godziny warsztatów: poniedziałek – piątek, 10:00–16:00

Prowadzący: Jarosław Pokora (Szkutnia SZAN)

Dla kogo: osoby indywidualne, młodzież, dorośli, pasjonaci rzemiosła i historii

Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem: 728 383 622