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Stalowa Wola Ulanów Pysznica Zaleszany 18 czerwca 2026

Truck pokonał Retmana i jest o krok od „okręgówki”

W rozegranym w środę pierwszym półfinałowym spotkaniu barażowym o wejście do ligi okręgowej Truck Kotowa Wola pokonał w Ulanowie Retmana 2:1. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Bartłomiej Idec i Mikołaj Partyka. Dla gospodarzy gola strzelił Dawid Hasiak. Rewanż w sobotę, 20 czerwca o godzinie 17 w Jastkowicach (w Kotowej Woli trwa modernizacja boiska).

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po pierwszej połowie prowadzili gospodarze. W 31. minucie Dawid Hasiak przeprowadził indywidualną akcję lewą stroną, zbiegł do środka - nie potrafiło go zatrzymać trzech obrońców Trucka - i uderzył celnie z okolic 16 metra. Retman prowadził do 82. minuty. Wtedy sprawy w swoje ręce, czyli… nogi wziął Bartłomiej Idec. Kapitan przyjezdnych wymanewrował z lewej strony „szesnastki” trzech rywali i z kilku metrów uderzył nie do obrony. W doliczonym czasie gry, strzelec wyrównującej bramki, wygrał w polu karnym pojedynek o górną piłkę i zgrał ją przed bramkę, a tam jak spod ziemi wyskoczył Mikołaj Partyka i lewą nogą „z pierwszej” uderzył nie do obrony.

Po tym zwycięstwie w Ulanowie Truck Kotowa Wola jest bliski historycznego awansu do ligi okręgowej, o którą po raz ostatni walczył 20 lat temu w sezonie 2005/06, przegrywając z Sokołem II Nisko 2:4.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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