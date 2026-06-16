Truck pojedzie do Ulanowa, a Sokół czeka na Strug

W zakończonych rozgrywkach klasy A grupa I triumfował i zapewnił sobie bezpośredni awans do ligi okręgowej Łęg Stany - 61 pkt. Miejsce drugie premiowane grą w barażach zajął Truck Kotowa Wola - 55 pkt, a trzeci był Junior Zakrzów - 53 pkt.W grupie II niepodzielnie dominowała Podlesianka Kamień - 74 punkty (24 zwycięstw - 2 remisy - 0 porażek). Retman o trzy punkty wyprzedził KS Podwolina.

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W środę jedenastka z Ulanowa podejmie Truck Kotowa Wola o godz. 17.30. Rewanż w sobotę, 20 czerwca o godz. 17.

O czwartą ligę powalczy Sokół Kamień - druga drużyna stalowowolskiej „okręgówki” - która do ostatniej kolejki biła się o miejsce w barażach z rezerwami Stali Stalowa Wola. Rywalem Sokoła będzie Strug Tyczyn, który zajął drugie miejsce w grupie rzeszowskiej - mistrzostwo zdobyła rezerwa Stali Rzeszów.

Mecz Sokół Kamień - Strug Tyczyn o godz. 17.30.W drugim półfinale druga drużyna jarosławskiej grupy, Sokół Sieniawa zmierzy się z drugą drużyną grupy krośnieńskiej, Zgodą Zarszyn.

Finał 20-21 czerwca (godz. 17), gospodarzem będzie drużyna z wyższą średnią punktów.