Truck Kotowa Wola przypieczętował w Kopkach awans do klasy A

Jeszcze więcej goli oglądali piłkarscy kibice w Gliniance. Na Orle Huragan ze Zdziechowic żadnego wrażenia nie zrobił. Już do przerwy bramkarz gości trzykrotnie wyjmował piłkę z siatki, a w sumie 10 razy musiał się po nią schylać - 5 razy po strzałach Adriana Lokaja.

Ciekawie było w Bielinach. Do przerwy 0:0. Po zmianie stron w 49. minucie, po strzale Macieja Klekacza prowadzenie objęła Rotunda. Dwadzieścia minut później zdobywca bramki został ukarany czerwoną kartką, a za moment do wyrównania doprowadził Szymon Łyko. Gospodarze natarli, ale w 84. minucie stracili bramkę z rzutu karnego, którego wykonawcą był Guściora. Na tym emocje się nie skończyły. W doliczonym czasie gry prowadzący to spotkanie pan Maksymilian Ciak podyktował drugą „jedenastkę”, tym razem dla Milenium. Szymon Łyko nie pomylił się, zdobył druga bramkę w tym meczu i zapewnił swojej drużynie jeden punkt.

22. kolejka:

Herosi Słomiana-Krzaki 0:4 (0:2)

Chudy (14, 61), Wołoszyn (41), Smutek (72)

Sanna Zaklików - Wichry Rzeczyca Długa 1:3 (0:1)

Jabłoński (623-karny) - Kuchno (31), Markut (71), Tokarski (90)

Jutrzenka Kopki - Truck Kotowa Wola 0:7 (0:2)

Kozieł (32, 54, 67, 90), K.Nawrocki (45, 90), B.Idec (50)

Zdjęcie z meczu w Kopkach. Fot. JK Fotografia Sportowa

Polonia Przędzel - Orzeł Rudnik nad Sanem 2:4 (2:1)

Sistrzyk (5), Oleksak (45) - Kubasiewicz (13, 59), Chaber (57), Trzuskot (71)

Orzeł Glinianka - Huragan Zdziechowice 10:0 (3:0)

Bak (26), Smutek (44), Siembida (45), Lokaj (48, 51, 72, 75, 90), Zioło (60), Osłowski (87)

Milenium Bieliny - Rotunda Krzeszów 2:2 (0:0)

Łyko (70, 90+2-karny) - Klekacz (49), Guściora (85-karny)

Pauzował Lotnik Turbia

Najlepsi strzelcy: 35 - B.Idec (Truck), 26 - Guściora (Rotunda), 25 - Lokaj (Orzeł G.), 20 - D.Fąfara, R.Fąfara (Milenium).

