Trójka z MKT Stalowa Wola na podium w Zamościu

W finale gry pojedynczej chłopców Miłosz Dziółko pokonał swojego kolegę klubowego Adama Rzeszutko 7:6, 4:6, (10:8). Obydwaj wygrali swoje grupy eliminacyjne. Miłosz pokonał Olafa Szula z Sokoła Rzeszów 6:3, 6:0, natomiast Adam wygrał w grupie B z Antonim Podolakiem z Returnu Zamość 6:0, 6:2, Aleksandrem Śmiechem z Mery Warszawa 6:1, 6:2 i Bartłomiejem Jachem z Avii Świdnik 6:1, 6:0.

Na podium stanęła także Hanna Matylda Szewc. Tenisistka ze Stalowej Woli w parze z Marią Ciastek z UTKS Dzierzkowice dotarły do finału gry podwójnej dziewcząt. Przegrały z Magdą Błaszczak (Górnik Łęczna ) i Nikolą Piekarz (UTKS Dzierzkowice) 4:6, 5:7. W półfinale pokonały Karolinę Droździel i Izą Szumiak z Returnu Zamość 6:2, 6:2.

Zdjęcie Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli