Trójka tenisistów MKT Stalowa Wola na podium OTK Kadetek i Kadetów

W rywalizacji dziewcząt w singlu i deblu błyszczała zawodniczka Warszawianki Lena Hendigery, która zajmuje aktualnie 10 miejsce w rankingu kadetek do lat 16. W finale gry pojedynczej pokonała Amelię Nowak z Wytwórni Sprzętu Rzeszów 6:4, 7:5.

Hanna Krzysztoń rozpoczęła zmagania od gier w grupie D. Zwycięstwa nad Nikolą Piekarz (UTKS Dzierzkowice) 6:2, 6:0 i Dorotą Zielińską (Górnik Łęczna) 6:2, 6:2 zapewniły jej awans do turnieju głównego. Znalazła się w nim także Marta Szeliga - druga zawodniczka grupy C, w której pokonała Ninę Ptasińską (L'academie Centre De Tennis Warszawa) 5:7, 6:0, 10:5 i Laurę Woźniak (Legia) 6:1, 6:1. Dwie inne tenisistki MKT Stalowa Wola: Hanna Żak i Maria Cisłak zakończyły zmagania na występach w grupie A.

W turnieju głównym w I rundzie stanowiącym ćwierćfinał, Marta Szeliga przegrała z Hendigery 0:6, 2:6, a Krzysztoń pokonała Magdalenę Szymczak (Master Radom) 2:6, 6:4, 10:8. W półfinale Krzysztoń przegrała z Hendigery 1:6, 1:6.Dwójka tenisistów MKT Stalowa Wola stanęła na podium w deblu. W rywalizacji kobiet Marta Szeliga wspólnie z Amelią Mroczek z Morelowa Tenis Warszawa pokonały w I rundzie parę MKT Stalowa Wola: Marię Cisłak i Hanną Krzysztoń 6:2, 6:3, a następnie uległy Alicji Czemerys (Legia) i Magdalenie Szymczak (Master Radom) 2:6, 3:6. W finale Hendigery i Amelia Nowak (Wytwórnia Sportu Rzeszów) pokonały Czemerys/Szymczak 7:5, 7:6.

W deblu mężczyzn Bruno Takmadżan z MKT Stalowa Wola i Tymoteusz Nowak (Wytwórnia Sportu Rzeszów) wygrali w I rundzie z Janem Hubertem Żakiem (MKT Stalowa Wola) i Aleksandrem Preisnerem (Czarni Rzeszów) 6:2, 7:6, a w półfinale przegrali z Aleksandrem Bałosem (Legia) i Adamem Domagałą (KT 4 Tennis Zabrze) 2:6, 6:7 i zajęli trzecie miejsce.