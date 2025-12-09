Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli

Nominowaliśmy pięciu szkoleniowców, którzy w minionym roku odegrali wyjątkową rolę w rozwoju sportu w naszym mieście – zarówno w sporcie profesjonalnym, młodzieżowym, jak i w szkoleniu przyszłych gwiazd.

🟩 NOMINOWANI DO TYTUŁU TRENERA ROKU 2025

1. Mirosław Barszcz (lekkoatletyka, KKL Stal)

Legenda stalowowolskiej lekkiej atletyki. Trener, który od ponad trzech dekad buduje potęgę biegów w KKL Stal. Jego podopieczni zdobyli około 170 medali mistrzostw Polski, a wśród wychowanków są reprezentanci kraju, rekordziści i olimpijczycy.

W 2025 roku pod jego okiem rozwijali się m.in. Milena Basińska, Kornelia Butryn, Blanka Machaj i Monika Zaręba — jedne z największych talentów młodego pokolenia.

2. Paweł Drapała (lekkoatletyka, KKL Stal)

Specjalista od konkurencji rzutowych, szczególnie rzutu młotem i dyskiem. Trener cierpliwy, metodyczny i niezwykle skuteczny w pracy z młodzieżą.

W 2025 roku prowadzone przez niego zawodniczki — m.in. Tola Kiedrzyńska i Karolina Kaniewska — zdobywały medale mistrzostw Polski i potwierdziły, że KKL Stal ma silną grupę miotaczy na kolejne lata.

3. Włodzimierz Pikulski (tenis, MKT)

Trener, który od lat rozwija młodych tenisistów w MKT Stalowa Wola. Pod jego okiem rozwinęła się jedna z największych gwiazd młodzieżowego tenisa w Polsce — Oliwia Sybicka, multimedalistka mistrzostw Polski i reprezentantka kraju.

Pikulski wyróżnia się umiejętnością indywidualnej pracy z zawodnikiem, dbałością o technikę i ogromną wiedzą o tenisie młodzieżowym.

4. Mirosław Sroka (siatkówka, Vega SiR Stalowa Wola)

Trener młodych siatkarek, odpowiedzialny za rozwój jednej z najaktywniejszych sekcji młodzieżowych w mieście. Pod jego wodzą drużyny Vegi regularnie zdobywają medale mistrzostw Podkarpacia i awansują do ogólnopolskich ćwierćfinałów.

Ceniony za spokojne, merytoryczne szkolenie oraz za to, że potrafi łączyć dyscyplinę z budowaniem atmosfery w zespołach.

5. Beniamin Zarzeczny (boks, Stal Boxing Team)

Były medalista mistrzostw Polski, dziś trener młodego, utalentowanego pokolenia pięściarzy. Jego podopieczni — m.in. brązowy medalista MP Juniorów Filip Klimek — coraz częściej przywożą medale z turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Łączy wiedzę z doświadczeniem zawodniczym, wymagając jednocześnie dyscypliny, techniki i szacunku do sportu.

🟧 Jak głosować?

SMS pod nr: 73480

– koszt: 3 zł + VAT (3,69 zł)

– każdy SMS = 1 punkt

– wysyłaj dowolną liczbę SMS-ów

Kupony:

– dostępne w grudniowym i styczniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”

– należy dostarczyć je do redakcji przy Al. Jana Pawła II 25A/1010

– punktacja: 1. miejsce – 3 pkt, 2. miejsce – 2 pkt, 3. miejsce – 1 pkt

Terminy

– Głosowanie trwa: od 8 grudnia 2025 do 15 stycznia 2026 (do północy)

– Ogłoszenie wyników: 24 stycznia 2026 r.