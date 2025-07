Transfery z głową. W Stali Stalowa Wola wreszcie rządzi rozsądek

Na zdjęciu Olaf Nowak

Wszystko wskazuje na to, że Stal wyciągnęła wnioski z zimowych błędów popełnionych przy budowie zespołu na rundę wiosenną w I lidze. Tym razem strategia transferowa wydaje się znacznie bardziej dojrzała i oparta na rozsądku. W odróżnieniu od poprzednich okienek transferowych, obecne działania kadrowe sprawiają wrażenie świadomych i w przededniu ligowej inauguracji na papierze kadra prezentuje się zdecydowanie lepiej niż ta, która miała zapewnić utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Zimą zespół został poważnie przemeblowany, jednak mimo licznych transferów nie zdołał uchronić się przed spadkiem. Teraz budowana jest zupełnie inna drużyna.

Piłkarze z mocnym charakterem

Już przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego, podczas konferencji prasowej, dyrektor sportowy Stali, Jakub Kowalski jasno zapowiadał, że do zespołu będą trafiać piłkarze z mocnym charakterem. Tacy, którzy nie tylko posiadają umiejętności czysto piłkarskie, ale przede wszystkim mają właściwe nastawienie do reprezentowania klubu i są gotowi do ciężkiej pracy. Trener Marcin Płuska dodawał natomiast, że szuka zawodników, którzy będą doceniać fakt gry w Stalowej Woli. W mieście, w którym ludzie każdego dnia ciężko pracują.

– Oczekujemy, że nasi zawodnicy będą robić to samo: pracować solidnie przez cały tydzień, zarówno na treningach, jak i w meczach – podkreślał szkoleniowiec „Stalówki” i po ostatnich ruchach transferowych widać, że nie były to deklaracje rzucane na wiatr.

Ani jednego obcokrajowca

Do tej pory klub zakontraktował już dziewięciu nowych zawodników - ani jednego obcokrajowca - a ostatnim nabytkiem jest doświadczony pomocnik Mateusz Radecki, który ostatni rok spędził w I ligowej Puszczy Niepołomice, a wcześniej był zawodnikiem m.in. Radomiaka, Wigier, Śląska.

Przypomnijmy, że wcześniej umowy ze Stalą podpisali: Maksymilian Hebel (pomocnik, ostatnio Resovia, 28 l.), Krystian Getinger (obrońca, Stal Mielec, 36 l.), Lukas Hrnciar (pomocnik, Pogoń Siedlce, 28 l.), Olaf Nowak (napastnik, Stilon, 27 l.), Hubert Tomalski (pomocnik, Puszcza, 31 l.), Dawid Wolny (napastnik, Odra Opole, 30 l.), Jakub Niedbała (pomocnik, Skra Częstochowa, 21 l.), Jakub Hendzia (pomocnik, Lech II Poznań, 19 l.). Do kadry zostaną włączeni także wychowankowie: Adrian Piotrowski, Artur Łukawski, Paweł Żółtek i Oskar Bystrek (wraca z wypożyczenia do Sokoła-Pogoni Lubaczów).

Na początek wyjazd do Grudziądza

Stal rozegrała w okresie przygotowawczym 3 sparingi. Zremisowała z Resovią 3:3, wygrała z Radomiakiem 3:2 i przegrała z Puszczą 1:2. W najbliższą sobotę jedenastka trenera Płuski zmierzy się w Stalowej Woli z Pogonią-Sokołem Lubaczów, a tydzień później, 25 lipca zainauguruje sezon 2025/;26 wyjazdowym meczem z Olimpią Grudziądz. U sie pierwszy mecz Stal zagra 1 sierpnia, a rywalem będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Początek meczu o godz. 18.