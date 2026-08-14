Tragiczny wypadek w Grębowie. Nie żyje 32-letni motocyklista

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna jechał motocyklem marki Suzuki od strony Tarnobrzega w kierunku Grębowa. Na łuku drogi, z nieustalonych na razie przyczyn, stracił panowanie nad jednośladem.

Motocykl zjechał z jezdni, a następnie uderzył w znak drogowy i drzewo.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mimo podjętej akcji ratunkowej 32-latek zmarł.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Prowadzone czynności mają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i dokładnie odtworzyć przebieg tragedii.

Fot. KMP Tarnobrzeg