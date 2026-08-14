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Fot. KMP Tarnobrzeg
2.3 / 5
14 sierpnia 2026

Tragiczny wypadek w Grębowie. Nie żyje 32-letni motocyklista

Do tragicznego wypadku doszło 12 sierpnia przed godz. 15 na drodze wojewódzkiej nr 871 w Grębowie. Życia 32-letniego motocyklisty, który zjechał z drogi i uderzył w znak oraz drzewo, nie udało się uratować.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna jechał motocyklem marki Suzuki od strony Tarnobrzega w kierunku Grębowa. Na łuku drogi, z nieustalonych na razie przyczyn, stracił panowanie nad jednośladem.

Motocykl zjechał z jezdni, a następnie uderzył w znak drogowy i drzewo.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mimo podjętej akcji ratunkowej 32-latek zmarł.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Prowadzone czynności mają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i dokładnie odtworzyć przebieg tragedii.

Fot. KMP Tarnobrzeg

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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Aktualna ocena:  2.3

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