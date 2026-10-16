Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
5.0 / 5
Nisko 16 października 2026

Tragiczny pożar w Nisku. Nie żyje dwóch strażaków

W piątek rano, 16 października, w Nisku wybuchł pożar magazynu i sklepu z częściami oraz artykułami do ciągników rolniczych. Podczas akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie 8. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej z powiatów niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego i łańcuckiego.

W działaniach uczestniczą obecnie 24 zastępy PSP i OSP. Strażacy koncentrują się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu terenu objętego pożarem.

Informację o śmierci dwóch ratowników potwierdził st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak poinformował, do tragedii doszło w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Na ten moment nie ustalono dokładnych okoliczności śmierci strażaków. Szczegóły zdarzenia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji. Według dotychczasowych informacji nie ma doniesień o innych osobach poszkodowanych.

Akcja gaśnicza wciąż trwa. Na miejscu pracują strażacy i pozostałe służby ratunkowe.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Maglowanie atomu
Stalowa Wola
Maglowanie atomu
Po porażce w Przemyślu Sokół powalczy o punkty z Radomyślanką
Stalowa Wola
Po porażce w Przemyślu Sokół powalczy o punkty z Radomyślanką
Po tanią książkę do Filii nr 2
Stalowa Wola
Po tanią książkę do Filii nr 2
COP ich zjednoczył
Stalowa Wola
COP ich zjednoczył
Sensacja wisiała w powietrzu. Stal rozbiła Siarkę w ostatniej kwarcie
Stalowa Wola
Sensacja wisiała w powietrzu. Stal rozbiła Siarkę w ostatniej kwarcie
Strzelecki festiwal w lidze juniorów. Stal rozbiła Sokoła. Skóra dogonił Naporowskiego
Stalowa Wola
Strzelecki festiwal w lidze juniorów. Stal rozbiła Sokoła. Skóra dogonił Naporowskiego
22 nauczycieli z nagrodami starosty. Wyróżniono także uczniów
Stalowa Wola
22 nauczycieli z nagrodami starosty. Wyróżniono także uczniów
Dzień Edukacji Narodowej w Nisku
Nisko
Dzień Edukacji Narodowej w Nisku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu