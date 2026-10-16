Tragiczny pożar w Nisku. Nie żyje dwóch strażaków

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie 8. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej z powiatów niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego i łańcuckiego.

W działaniach uczestniczą obecnie 24 zastępy PSP i OSP. Strażacy koncentrują się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu terenu objętego pożarem.

Informację o śmierci dwóch ratowników potwierdził st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak poinformował, do tragedii doszło w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Na ten moment nie ustalono dokładnych okoliczności śmierci strażaków. Szczegóły zdarzenia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji. Według dotychczasowych informacji nie ma doniesień o innych osobach poszkodowanych.

Akcja gaśnicza wciąż trwa. Na miejscu pracują strażacy i pozostałe służby ratunkowe.