Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Pysznica 23 marca 2026

Tragiczny pożar w Krzakach – spłonął dom jednorodzinny, jedna osoba ranna

W poniedziałek. 23 marca, w miejscowości Krzaki na terenie gminy Pysznica doszło do poważnego pożaru budynku mieszkalnego. Ogień objął piętrowy dom jednorodzinny, który w wyniku zdarzenia uległ całkowitemu zniszczeniu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak poinformował rzecznik stalowowolskiej straży pożarnej, Krystian Bąk, w pożarze poszkodowana została jedna osoba. Doznała ona poparzeń i została przetransportowana do szpitala.

Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, które przez wiele godzin prowadziły akcję gaśniczą oraz zabezpieczały teren zdarzenia. Ogień był na tyle intensywny, że budynek nie nadawał się do uratowania.

Wstępnie oszacowano straty na około 1,5 mln złotych. Przyczyny wybuchu pożaru nie są jeszcze znane – ich ustaleniem zajmują się odpowiednie służby.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jeszcze przed Wielkanocą ma ruszyć budowa Parku Wodnego. Umowa podpisana
Stalowa Wola
Jeszcze przed Wielkanocą ma ruszyć budowa Parku Wodnego. Umowa podpisana
Czołówka Polski dla Powiatu Stalowowolskiego
Stalowa Wola
Czołówka Polski dla Powiatu Stalowowolskiego
10. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
10. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej w Stalowej Woli
Graduacja młodych inżynierów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Graduacja młodych inżynierów w Stalowej Woli
„Flora Fantastica” wchodzi w decydującą fazę. Finał już w maju
Nisko
„Flora Fantastica” wchodzi w decydującą fazę. Finał już w maju
Uwaga kierowcy: zamknięcie drogi Przędzel - Rudnik
Rudnik nad Sanem
Uwaga kierowcy: zamknięcie drogi Przędzel - Rudnik
Nowoczesna nauka i przestrzeń dla wszystkich uczniów w PSP nr 3
Stalowa Wola
Nowoczesna nauka i przestrzeń dla wszystkich uczniów w PSP nr 3
Świąteczne rękodzieło i wspólna pasja - warsztaty w bibliotece
Stalowa Wola
Świąteczne rękodzieło i wspólna pasja - warsztaty w bibliotece
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu