Tragiczny poranek w Zarzeczu. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, do zdarzenia doszło przed godz. 6.30. Za kierownicą Opla siedział 80-letni mężczyzna, który potrącił pieszego przechodzącego przez oznakowane przejście.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia pieszego nie udało się uratować. Policjanci ustalają jego tożsamość.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nisku pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli ślady i wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny tragicznego wypadku.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.