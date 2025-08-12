Tragiczne odkrycie w Zbydniowie. W stawie znaleziono zwłoki 68-latka

– O godzinie 10 dyżurny stalowowolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu w przydomowym stawie na terenie gminy Zaleszany zwłok mężczyzny. Denatem okazał się 68-letni mieszkaniec tej posesji. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności. Na chwilę obecną nie stwierdzono, aby do tego zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych – relacjonuje aspirant Małgorzata Kania z KPP w Stalowej Woli.

Policja wraz z prokuratorem prowadzą postępowanie, które ma ustalić okoliczności utonięcia.