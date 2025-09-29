Miesięcznik
Zaleszany 29 września 2025

Tragedia w Turbi. 52-latek zginął na pasach

W poniedziałek, 29 września, wczesnym rankiem doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Turbia. Około godziny 5:30 samochód osobowy potrącił mężczyznę, który przeprowadzał rower przez przejście dla pieszych.

Ofiarą jest 52-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna został potrącony przez kierowcę opla. Jak informuje policja, kierujący pojazdem był trzeźwy.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana – samochody kierowane są na objazdy.

Policja ustala szczegółowe okoliczności tragedii.

