Tragedia w Turbi. 52-latek zginął na pasach

Ofiarą jest 52-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna został potrącony przez kierowcę opla. Jak informuje policja, kierujący pojazdem był trzeźwy.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana – samochody kierowane są na objazdy.

Policja ustala szczegółowe okoliczności tragedii.