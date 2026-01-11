Tragedia pod kościołem

Tyleż tragiczny, co kuriozalny wypadek wydarzył się w niedzielny poranek. Ok. godz. 9, po porannej mszy św. grupa wiernych wsiadała do samochodów, gdy jedno z aut zaczęło zjeżdżać na pobocze. Do samochodu tam zaparkowanego wsiadała rodzina z 6-letnim synem. Chłopiec nie zdążył wsiąść, gdy został potrącony przez auto kierowane przez starszego mężczyznę. Malec wpadł pod koła pojazdu i został poważnie poturbowany. Świadkowie natychmiast wezwali służby ratunkowe. Chłopiec był przytomny, gdy przyjechała karetka pogotowia. Został odwieziony do szpitala w Rzeszowie.

– Nie doznał obrażeń, które zagrażałyby jego życiu i rokowania lekarzy są pomyślne – powiedziała st. sierż. Julia Madej-Sznajder z komendy Policji w Nisku.

Wypadku nie przeżył jego sprawca. Mężczyzna prawdopodobnie zaraz po uruchomieniu silnika swojego samochodu zasłabł. Nieprzytomnego próbowali reanimować przybyli na miejsce wypadku ratownicy, ale próby te były nieskuteczne. Nestor zmarł.