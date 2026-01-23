23 stycznia 2026

Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Parafia pw. św. Floriana zapraszają na Koncert Kolęd, który odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 17.30 w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego w Stalowej Woli.