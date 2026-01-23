Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego

Podczas koncertu wystąpią:
-
Chór dziecięcy Mały Cantus pod dyr. Katarzyny Pisery
-
Chór chłopięcy Cantus pod dyr. Pawła Bazana
-
Chór Puellarum Cantus pod dyr. Katarzyny Pisery
-
Chór Kameralny MDK w Stalowej Woli pod dyr. Kateryny Serediuk
-
Chór Lasowiacy pod dyr. Kateryny Serediuk
-
Chór Soli Deo z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli pod dyr. Jadwigi Ciby-Powęskiej
-
Chór Soli Deo z Parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli pod dyr. Damiana Bryka
-
Zespół wokalny Sotto Voce pod dyr. Pawła Bazana
Akompaniament zapewnią Szymon Haczyk i Bartosz Kanach. Koncert poprowadzi Diana Wach, aktorka Teatru „Pułapka” MDK w Stalowej Woli.
Wstęp na wydarzenie jest wolny.
