Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 stycznia 2026

Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Parafia pw. św. Floriana zapraszają na Koncert Kolęd, który odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 17.30 w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas koncertu wystąpią:

  • Chór dziecięcy Mały Cantus pod dyr. Katarzyny Pisery

  • Chór chłopięcy Cantus pod dyr. Pawła Bazana

  • Chór Puellarum Cantus pod dyr. Katarzyny Pisery

  • Chór Kameralny MDK w Stalowej Woli pod dyr. Kateryny Serediuk

  • Chór Lasowiacy pod dyr. Kateryny Serediuk

  • Chór Soli Deo z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli pod dyr. Jadwigi Ciby-Powęskiej

  • Chór Soli Deo z Parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli pod dyr. Damiana Bryka

  • Zespół wokalny Sotto Voce pod dyr. Pawła Bazana

Akompaniament zapewnią Szymon Haczyk i Bartosz Kanach. Koncert poprowadzi Diana Wach, aktorka Teatru „Pułapka” MDK w Stalowej Woli.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Nisko
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!
Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Nisko
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
Ulanów
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
Luty pod znakiem strzelań na poligonie. Wojsko wydało ostrzeżenie
Zaklików
Luty pod znakiem strzelań na poligonie. Wojsko wydało ostrzeżenie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu