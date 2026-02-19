Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Radomyśl nad Sanem 19 lutego 2026

Tradycja zapustów wciąż żywa

Tuż przed Środą Popielcową ulicami Radomyśla nad Sanem ponownie przeszedł kolorowy orszak przebierańców. To znak, że karnawał dobiegł końca, a przed mieszkańcami czas Wielkiego Postu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uczestnicy korowodu, przy dźwiękach muzyki, odwiedzali po drodze lokalne sklepy i instytucje. Jednym z najważniejszych punktów programu była wizyta w urzędzie gminy. Tam główna postać zapustów - Maryna - stanęła na ślubnym kobiercu z „kawalerem”, którego - zgodnie z tradycją - udało się znaleźć w ostatniej chwili przed rozpoczęciem postu. Symbolicznej ceremonii przewodniczyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Agata Wydra. Nie zabrakło upominków dla młodej pary, a zaraz po „zaślubinach” rozpoczęły się tańce i wspólna zabawa.

Na tym jednak nie koniec. Zapustnicy zajrzeli również do banku - po żartobliwą pożyczkę, do ośrodka zdrowia na „badania”, a także do apteki. Odwiedzili inne miejsca w miejscowości, by na zakończenie udać się z tradycyjną wizytą do miejscowego proboszcza, ks. Witolda Szczurowa.

Radomyskie zapusty to zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Barwna parada, kończąca karnawał, należy do najbardziej charakterystycznych i nietypowych tradycji w regionie. Przez wiele lat ogromny wkład w jej organizację miała zmarła w 2023 roku społeczniczka Gizela Krajewska, która była sercem i siłą napędową tego wydarzenia. Dzięki takim osobom tradycja przetrwała i wciąż przyciąga mieszkańców oraz gości.

Fot. www.radomysl.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pikają od rana do wieczora. Mieszkańcy mają dość sygnalizacji na Okulickiego
Stalowa Wola
Pikają od rana do wieczora. Mieszkańcy mają dość sygnalizacji na Okulickiego
IV ogólnopolski konkurs poetycki na Dowolny Limeryk
Stalowa Wola
IV ogólnopolski konkurs poetycki na Dowolny Limeryk
Zakłócił spokój pacjentów, nie reagował na polecenia
Stalowa Wola
Zakłócił spokój pacjentów, nie reagował na polecenia
Twórcza niedziela w Izbie Lasowiackiej. Nauka od mistrza rzemiosła
Stalowa Wola
Twórcza niedziela w Izbie Lasowiackiej. Nauka od mistrza rzemiosła
Groźny wybuch w zakładzie w Stalowej Woli. Ulatniał się amoniak
Stalowa Wola
Groźny wybuch w zakładzie w Stalowej Woli. Ulatniał się amoniak
Poseł Weber krytykuje brak jawności Programu SAFE
Stalowa Wola
Poseł Weber krytykuje brak jawności Programu SAFE
„Bronimy Stalową Wolę i Podkarpacie przed dziadostwem PiS-u”
Stalowa Wola
„Bronimy Stalową Wolę i Podkarpacie przed dziadostwem PiS-u”
Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!
Stalowa Wola
Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu