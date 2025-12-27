Miesięcznik
Stalowa Wola 27 grudnia 2025

Tradycja w skromności

Tradycja szopek betlejemskich ma się dobrze, choć na tegorocznym szopkarskim szlaku w Stalowej Woli zauważalny jest umiar. Szopkowego przepychu nad dolnym Sanem nigdy nie było, podobnie jak twórczej awangardy. Budowniczowie szopek postawili na tradycję.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Tradycję bożonarodzeniowych szopek zapoczątkował Św. Franciszek urządzając pierwszą z nich w pustelni we włoskim Greccio. Było to w roku 1223. Polska potrzebowała 500 lat, by wzorem włoskiej franciszkanie postawili u nas szopkę. I przyjęło się na tyle, że teraz nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez szopki. Stalowowolanie hołdują tradycji. Tak zawsze było w konkatedrze i tak jest w tym roku. Inne kościoły też postawiły na skromność. W kościele pw. Św. Jana Pawła II nie ma za dużo miejsca na artystyczne przestrzenie i szopkowa klasyka jest w nim koniecznością. W bocznej nawie kościoła Źródła Miłosierdzia Bożego jest podobnie. Od tradycji umiaru w budowaniu szopek odbiegają od kilku lat michalici. W kościele Trójcy Przenajświętszej jest największa szopka w Stalowej Woli i do tego ruchoma.

Choć wszystkie szopki są różne, każda spełnia swoją uniwersalną rolę przekazu Ewangelii w formie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych. W każdej mały Jezus leży w żłobie, symbolizując ubóstwo. Józef i Maryja to rodzina posłuszna Bogu. Nie może też zabraknąć zwierząt, przez które widzimy pokorę i bliskość natury. Reszta jest już wyobraźnią twórców.

Św. Franciszek zrobił szopkę, jaką znamy do dziś, ale to cesarzowa Helena nakazała w 330 r. postawić marmurowy żłobek w grocie betlejemskiej, przy którym z czasem stanęły rzeźby Św. Rodziny. W Polsce od 1927 r. organizowany jest konkurs na najładniejszą szopkę w Krakowie. Szopki budowane są na wszystkich kontynentach. Najbardziej znana ruchoma szopka stoi w czeskim mieście Jindrichur Hradec. Była budowana przez 60 lat, ale 1,4 tys. figur w ruchu dały jej miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. W tejże księdze znalazła się też rekordowa gabarytowa szopka w hiszpańskim Alicante. To już jest szopkowy gigant, bo zajmuje 180 tys. m kw. Powierzchni, a największa z figur (Św. Józef) ma 17 m wysokości. Mała czy duża, choć na różne sposoby spełnia swoją rolę i łączy pokolenia.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

