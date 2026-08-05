Tradycja, rękodzieło i eko moda. Warsztaty „#PoLasowiacku” w Tarnobrzegu

Podczas spotkania uczestnicy poznają lasowiackie wzornictwo i tradycyjne techniki rękodzielnicze. Dowiedzą się również, jak dzięki upcyclingowi, haftom i aplikacjom można stworzyć współczesne, oryginalne projekty przyjazne środowisku.

Organizatorzy zachęcają, aby przynieść ze sobą starą koszulę, dżinsową kurtkę, kamizelkę lub T-shirt. Podczas warsztatów ubrania zyskają nowe życie i zostaną ozdobione motywami inspirowanymi kulturą lasowiacką.

Twórcze spotkanie z wyjątkowymi gośćmi

Warsztaty poprowadzi Justyna Wesołowska – projektantka mody, prezes Fundacji Artystycznej GA MON i pomysłodawczyni Nadwiślańskiego Fashion Week. Gośćmi specjalnymi będą Renata Sendrowicz – hafciarka, wycinankarka i depozytariuszka kultury lasowiackiej oraz Monika Wójtowicz-Karmica – artystka wizualna, malarka i performerka.

Wydarzenie odbędzie się 6 sierpnia w Fundacji Artystycznej GA MON przy ul. Wyspiańskiego 13/4a w Tarnobrzegu. Zajęcia zaplanowano w dwóch grupach: w godzinach 16:00–18:00 oraz 18:00–20:00.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: nfw.gamon@gmail.com. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego.