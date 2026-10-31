Tomasz Juda i Małgorzata Siembida zwycięzcami Ligi Biegowej TSA Sandomierz 2026

Pierwsza na mecie zameldowała się Agnieszka Matysiak z Tarnobrzega, która pokonała 5 km w czasie 22:03. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Siembida - 22:10, a trzecie Edyta Pawlos (Witar Tarnobrzeg) - 22:46. W biegu mężczyzn triumfował Tomasz Juda z Niska z czasem 19:40. Drugie miejsce zajął Mateusz Jóźwik z Kielc (19:54), a trzeci był Tomasz Wójcik z Gorzyc, reprezentujący Zmitek Team Nowa Dęba (19:57).

W nordic walking o zwycięstwie zdecydowała jedna sekunda. Jacek Sieroń z TSA Sandomierz (33:15) wyprzedził Jacka Wiśniewskiego z Port Rzeczny Sandomierz (33:16). Trzeci był Jerzy Żmuda (Chodzi z Kijkami) - 34:21. Wśród kobiet zwyciężyła Izabela Witkowska z Port Rzeczny Sandomierz (37:57), przed Aliną Maciąg z Sandomierza (43:34).

Tegoroczna Liga Biegowa składała się z trzech etapów. Pierwszy, 12 września nad Jeziorem Tarnobrzeskim - pierwszy w historii cyklu bieg rozgrywany wieczorem. Drugi etap, 4 października (Sandomierz 5 km) i finał, 25 października (Sandomierz 5 km).

Klasyfikację generalną biegu wygrał Tomasz Juda z Niska z łącznym czasem 1:19:14. Jóźwik zajął drugie miejsce (1:19:36), a trzeci był Dawid Kurzyna z Mielca (1:21:41).

Wśród kobiet zwyciężyła Małgorzata Siembida ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza (1:27:44), która wygrała Ligę TSA Sandomierz drugi rok z rzędu. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Matysiak z Tarnobrzega (1:29:17), a trzecie Edyta Pawlos z Witar Tarnobrzeg (1:30,41).

Również inni nasi reprezentanci stanęli na podium. W kategorii wiekowej M70 najlepszy łączny czas uzyskał Stanisław Młynarski z Zarzecza (Stalowowolski Klub Biegacza) - 1:50,43. W kategorii K30 trzecie miejsce zajęła Anna Potega ze Stalowej Woli (2:05,50), w kategorii M40 trzeci był Benedykt Laskowski (Rowerzyści ze Stali) - 1:33,46, i także Andrzej Giemza z Przyszowa zajął miejsce trzecie w kategorii M50 (1:41,37).

W klasyfikacji generalnej nordic walking najlepszy okazał się Jacek Wiśniewski z Port Rzeczny Sandomierz (2:13,44). Drugie miejsce zajął Jacek Sieroń z TSA Sandomierz (2:14,13), a trzecie Marek Makuch z Gorzyc (2:33,10). Wśród kobiet cały cykl wygrała Izabela Witkowska (2:33,32), a drugie miejsce zajęła Alina Maciąg (2:34,13).

– Finał był prawdziwym biegowym świętem. Cały sezon przyniósł też sporo nowości: pierwszy wieczorny bieg nad Jeziorem Tarnobrzeskim, debiut nordic walking i rywalizację, w której o zwycięstwie decydowały sekundy. Najbardziej cieszy mnie jednak to, kto do nas przyjeżdża. Na mecie finału ponad 60 z 91 uczestników było spoza Sandomierza, m.in. z Kielc, Rzeszowa, Mielca, Stalowej Woli i Krakowa. To dla nas dowód, że Liga jest nie tylko sportową rywalizacją, ale też powodem, żeby odwiedzić Sandomierz i region. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, kibicom, wolontariuszom. Uczestnicy finału jako pierwsi usłyszeli o naszych planach na 2027 rok, a wszystkim mogę zdradzić tyle, że Liga wróci w większym wymiarze - powiedział Bartosz Łuczak, prezes TSA Sandomierz, organizator wydarzenia.

Zdjęcia z finałowego etapu Paweł Bejnarowicz / TSA Sandomierz