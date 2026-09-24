Tomasz Czajka ze Stalowej Woli z Krzyżem Kawalerskim

Podczas wydarzenia uhonorowano osoby zasłużone w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych oraz wspieraniu polskiej przedsiębiorczości.

Wśród odznaczonych znalazł się Tomasz Czajka. Stalowowolanin otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nowych technologii, wspieranie polskiej przedsiębiorczości oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Karol Nawrocki podziękował wyróżnionym za ich pracę na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i promocji Polski w USA.

Tomasz Czajka urodził się 21 maja 1981 roku w Stalowej Woli. Jest programistą, który w swojej karierze zawodowej pracował m.in. dla SpaceX Elona Muska. Zajmował się tam kodem sterującym rakietami Falcon.

O Tomaszu Czajce szerzej pisaliśmy w sierpniu 2025 roku. Wówczas na łamach miesięcznika „Sztafeta” ukazał się obszerny wywiad, w którym opowiadał o swoim dzieciństwie i młodości w Stalowej Woli, latach nauki, zainteresowaniu matematyką i informatyką, a także o kolejnych etapach kariery zawodowej.

Rozmowa ukazała się przy okazji misji Ax-4. 26 czerwca 2025 roku kapsuła Dragon przycumowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W misji uczestniczył polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. 15 lipca kapsuła Grace bezpiecznie wróciła na Ziemię.

W zapowiedzi tamtego wywiadu przypominaliśmy, że Czajka w SpaceX tworzył kod sterujący rakietami Falcon. Sam programista, opowiadając o swojej drodze, mówił: „Rób duże rzeczy, nie trzeba do tego niczyjego pozwolenia”.

Numer „Sztafety” z obszernym wywiadem z Tomaszem Czajką jest nadal dostępny. Można go kupić TUTAJ

Teraz do jego zawodowych osiągnięć doszło wysokie odznaczenie państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.