Tola Kiedrzyńska srebrną, a Milena Basińska brązową medalistką mistrzostw Polski

Do Poznania na 31. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, inaczej na 57. PZLA Mistrzostwa Polski U18 Stal Stalowa Wola wysłała 11-osobową reprezentację. Łącznie trzydniowe mistrzostwa rozgrywane na poznańskim Golęcinie, gromadziły ponad 900 lekkoatletów. Nie dopisała aura. Było chłodno, deszczowo i wiał mocny wiatr.

Tola prowadziła do piątej serii

Stal wywalczyła dwa medale. „Srebro” w rzucie młotem zdobyła Tola Kiedrzyńska - na zdjęciu ze swoim trenerem Pawłem Drapałą, prezesem Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Zajęła w swojej serii eliminacyjnej piąte miejsce, a w gronie ośmiu finalistek znalazła się z siódmym rezultatem. Finały to jednak zupełnie co innego. Tu już kalkulować nie można.

Po czterech seriach Tola rzuciła na odległość 55,49 i zajmowała pierwsze miejsce. W piątej próbie rzuciła jeszcze dalej, ustanowiła rekord życiowy - 57,04, ale przebiła ją Kornelia Kondycka z Osy Zgorzelec, rzucając na odległość 57,76, a w szóstym rzucie główna kandydatka do „złota” posłał młot na odległość 59,52 (rek. życiowy). Toli Kiedrzyńskiej przypadł medal srebrny, a brązowy odebrała Gabriela Skalska z z Parku Zduńska Wola - 55,90.

„Brąz” Mileny i dwa finały B

Drugi medal dla Stali wywalczyła Milena Basińska. Zajęła trzecie miejsce w finale A w biegu na 200 m. Zawodniczka trenera Mirosława Barszcza rozpoczęła biegania na tym dystansie od zwycięstwa w drugiej serii eliminacyjnej, czasem 24,94. W finale uzyskała lepszy czas, ale nie tak dobry jak jej „życiówka”. Miesiąc temu w Tarnowie w mistrzostwach Podkarpacia pobiegła w czasie 24,48. W Poznaniu uzyskała 24,84. Wyprzedziło ją dwie zawodniczki. Wygrała Aleksandra Przybylska z UKS 20 Poznań (24,65), a drugie miejsce zajęła, czasem lepszy o zaledwie dwie setne sekundy, Julia Gruchlik z Suchej Beskidzkiej (24,82).

Milena startował także na 100 m. W eliminacjach uzyskała czas 12.41, trzeci w swojej serii i zakwalifikowała się do finału B, w którym była także trzecia (12.40), co w klastyfikacji ogólnej dało jej miejsce 11. „Złoto” wywalczyła Maja Gondek z AML Słupsk (11,70)

W finale B znalazła się także Julia Czarny, w biegu na 400 m. W eliminacjach uzyskała czas 57,37, a w finale B okazała się najszybsza czas 57,26. Mistrzostwo Polski zdobyła Zofia Tomczyk z Pegaza Opoczno (53,92).

Prowadziły po pierwszych 100 metrach

Bez medalu wróciła sztafeta kobiet 4x100 m w składzie: Natalia Krupa, Julia Czarny, Gabriela Wójtowicz, Milena Basińska, na którą najbardziej chyba liczono w naszym klubie. Niestety, dziewczyny miały pecha na pierwszej zmianie, na której były na prowadzeniu. To Natalia Krupa pobiegła najszybciej pierwsze sto metrów i przekazała pałeczkę Julii Czarny. I wtedy nastąpiła niezrozumienie w przekazie pałeczki. Zdarza się. W biegach sztafetowych to „normalka”, tyle że ten jeden błąd odebrał naszym biegaczkom szansę na medal. Być może nawet złoty… Mistrzostwo wywalczyła sztafeta AZS AWFiS Gdańsk, czasem 47,08, wicemistrzostwo dla AML Słupsk (47,71), a medal brązowy dla dziewcząt Zawiszy Bydgoszcz (48,95).

Blisko strefy medalowej była natomiast sztafeta męska 4x400 m w składzie: Kacper Koryga, Mikołaj Kozłowski, Maciej Sudoł, Oskar Szumełda. Stalowcy uzyskali piąty czas - 42,97. Zwyciężyła sztafeta Stali Ostrów Wlkp. - 42,05), miejsce drugie zajął KSLZA Kruszwica - 42,77, trzecie Orkan Środa Wlkp. - 42,87, a czwarte AZS Łódź - 42,92.