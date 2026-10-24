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Tobiasz Zarzeczny złotym medalistą mistrzostw Polski Wojska Polskiego

W Suwałkach odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Wojska Polskiego w Boksie. W kategorii wagowej do 90 kg złoty medal wywalczył Tomasz Zarzeczny ze Stalowej Woli - żołnierz 18. Pułku Saperów w Nisku, wchodzącego w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej WP. Pojedynki finałowe oglądał zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent RP - Karol Nawrocki, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W pierwszej walce Tobiasz Zarzeczny pokonał Krzysztofa Stawiarskiego z 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, reprezentanta klubu Silesia Boxing w Katowicach, wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski w kickboxingu. Drugim przeciwnikiem żołnierza 18. Pułku Saperów w Nisku był obrońca mistrzowskiego tytułu w tej kategorii wagowej, rywal z Polskiej Ligi Boisku, zawodnik Pomorzanina Toruń - Michał Wiktorowski (16. Dywizja Zmechanizowana), a w finale zwyciężył Mateusza Kozłowskiego (16. Dywizja Zmechanizowana), boksera Powiatowej Akademii Boksu w Będzinie.

Klasyfikację drużynową wygrała 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana - 147 punktów. Miejsce drugie wywalczyła 18 DZ - 139 pkt, a trzecie team Wojsk Obrony Terytorialnej - 135.

Fot. Robert Stańczak / 16. Dywizja Zmechanizowana, Mikołaj Bujak / KPRP, Marek Borowski / KPRP

TUTAJ więcej zdjęć z mistrzostw

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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