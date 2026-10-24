Tobiasz Zarzeczny złotym medalistą mistrzostw Polski Wojska Polskiego

W pierwszej walce Tobiasz Zarzeczny pokonał Krzysztofa Stawiarskiego z 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, reprezentanta klubu Silesia Boxing w Katowicach, wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski w kickboxingu. Drugim przeciwnikiem żołnierza 18. Pułku Saperów w Nisku był obrońca mistrzowskiego tytułu w tej kategorii wagowej, rywal z Polskiej Ligi Boisku, zawodnik Pomorzanina Toruń - Michał Wiktorowski (16. Dywizja Zmechanizowana), a w finale zwyciężył Mateusza Kozłowskiego (16. Dywizja Zmechanizowana), boksera Powiatowej Akademii Boksu w Będzinie.

Klasyfikację drużynową wygrała 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana - 147 punktów. Miejsce drugie wywalczyła 18 DZ - 139 pkt, a trzecie team Wojsk Obrony Terytorialnej - 135.

Fot. Robert Stańczak / 16. Dywizja Zmechanizowana, Mikołaj Bujak / KPRP, Marek Borowski / KPRP

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