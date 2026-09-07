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Tobiasz Zarzeczny (z prawej) odniósł w Kielcach czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu (fot. Stal Stalowa Wola Boxing Team/facebook)
1.0 / 5
Stalowa Wola 7 września 2026

Tobiasz Zarzeczny zatrzymał wicemistrza Polski i odniósł czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu

Odbyła się pierwsza kolejka rundy rewanżowej Polskiej Ligi Boksu. Prowadzący w tabeli z kompletem zwycięstw Rush Kielce podejmował zajmującego ostatnie miejsce Królewskiego Kraków. W siódmym pojedynku, w wadze do 85 kg Tobiasz Zarzeczny ze Stalowej Woli, reprezentujący krakowski klub, pokonał aktualnego wicemistrza Polski, Dawida Kruczkowskiego. W następnej walce (90 kg) Adam Tutak z Królewskiego wygrał z Igorem Ronosiem. Zrobiło się 8:8 i zapachniało sensacją!

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Nie doszło do niej, ponieważ w ostatniej walce, w kategorii 90+ Damian Wierzbicki wygrał 3:0 z Damiam Czachorem. Drużyna z Kielc dopisała kolejne, ósme już zwycięstwo i wyprzedza Concordię Knurów i Imperium Boxing Wałbrzych.
Zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego nad utytułowanym rywalem, wychowankiem UKS Boxing Sokółka, reprezentantem młodzieżowej kadry narodowej, to kolejny sukces wychowanka Stali Stalowa Wola Boxing Team. Był to czwarty w tym sezonie występ Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu i czwarty zwycięski. Wcześniej pokonał Adama Bylinę z Wisłoka Rzeszów, Bartosza Papierza z Golden Team Nowy Sącz i Filipa Mazurkiewiczs z CKB Potężnie Ciechocinek.
W następnej kolejce Królewski Kraków podejmie 18 września Pomorzanina Toruń.

Fot. Stal Stalowa Wola Boxing Team/facebook

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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