Tobiasz Zarzeczny zatrzymał wicemistrza Polski i odniósł czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu

Nie doszło do niej, ponieważ w ostatniej walce, w kategorii 90+ Damian Wierzbicki wygrał 3:0 z Damiam Czachorem. Drużyna z Kielc dopisała kolejne, ósme już zwycięstwo i wyprzedza Concordię Knurów i Imperium Boxing Wałbrzych.

Zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego nad utytułowanym rywalem, wychowankiem UKS Boxing Sokółka, reprezentantem młodzieżowej kadry narodowej, to kolejny sukces wychowanka Stali Stalowa Wola Boxing Team. Był to czwarty w tym sezonie występ Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu i czwarty zwycięski. Wcześniej pokonał Adama Bylinę z Wisłoka Rzeszów, Bartosza Papierza z Golden Team Nowy Sącz i Filipa Mazurkiewiczs z CKB Potężnie Ciechocinek.

W następnej kolejce Królewski Kraków podejmie 18 września Pomorzanina Toruń.

Fot. Stal Stalowa Wola Boxing Team/facebook