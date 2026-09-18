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Nisko 19 września 2026

„To naprawdę Europa?”. Spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zaprasza na kolejne spotkanie podróżnicze. Tym razem jego uczestnicy wyruszą w podróż po fascynujących i mniej oczywistych zakątkach Europy. Gościem wydarzenia będzie Michał Szulim - podróżnik, dziennikarz i autor książek podróżniczych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie pod hasłem „To naprawdę Europa?” odbędzie się w niedzielę, 4 października, o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku przy ul. 3 Maja 10.

Michał Szulim opowie o swoich podróżach po Europie, skupiając się na miejscach oryginalnych i mniej znanych. Gość niżańskiej biblioteki jest podróżnikiem, dziennikarzem, autorem książek podróżniczych, a także muzykiem i autorem tekstów.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek z autografem autora.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie „Nowe możliwości” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. Wstęp jest wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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