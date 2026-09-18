„To naprawdę Europa?”. Spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem

Spotkanie pod hasłem „To naprawdę Europa?” odbędzie się w niedzielę, 4 października, o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku przy ul. 3 Maja 10.

Michał Szulim opowie o swoich podróżach po Europie, skupiając się na miejscach oryginalnych i mniej znanych. Gość niżańskiej biblioteki jest podróżnikiem, dziennikarzem, autorem książek podróżniczych, a także muzykiem i autorem tekstów.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek z autografem autora.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie „Nowe możliwości” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. Wstęp jest wolny.