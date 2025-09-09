Miesięcznik
Księżniczki
9 września 2025

„To ja, Andrzej Duda” - książkę kupisz u nas w Wydawnictwie SZTAFETA

Drodzy Czytelnicy, mamy dla Was świetną wiadomość! Książka „To ja, Andrzej Duda” jest już dostępna i można ją kupić w naszym Wydawnictwie SZTAFETA.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

To pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać życie i karierę Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Książka oferuje osobiste spojrzenie na najważniejsze wydarzenia i decyzje z jego życia zawodowego i prywatnego.

Książka liczy 640 stron i zawiera ponad 250 ilustracji, w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć z prywatnego archiwum autora. Wydanie posiada twardą, lakierowaną okładkę.

Książkę można zakupić osobiście w siedzibie Wydawnictwa SZTAFETA przy Al. Jana Pawła II 25 A/1010, tel. 15 810 94 00 lub wygodnie zamówić online w naszym sklepie: Sztafeta.pl – sklep.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

