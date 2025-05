To głos Polaków zdecyduje

Poseł Rafał Weber: – Takiego prezydenta nam trzeba

Prawa strona jest zjednoczona

– Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ostatnich miesiącach wspierali kandydaturę Karola Nawrockiego, a to, co nas najbardziej cieszy przed II turą, to zjednoczenie prawej strony sceny politycznej. Apelujemy więc do wszystkich, bo te wybory rozstrzygną się pewnie małą różnicą głosów, o udział, bo każdy głos się liczy. Mobilizujmy się i zachęcajmy, aby 1 czerwca nikt nie został w domu, abyśmy mieli wielką radość dla nas i dla naszych dzieci. Wybierzmy przyszłość. Wybierzmy Karola Nawrockiego – apelował prezydent Nadbereżny.

Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy

Poseł Weber przypomniał, że dwie godziny wcześniej Karol Nawrocku był na Podkarpaciu, pod pomnikiem Rzeź Wołyńska w Domostawie w gminie Jarocin.

– Uroczystość w Domostawie pokazała, że w sposób fundamentalny będzie dbał, tak jak robił to jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, o budowę naszej tożsamości i uhonorowanie tych, którzy albo za Polskę zginęli, albo za Polskę walczyli. Takiego prezydenta nam trzeba. Karol Nawrocki mówi, że trzeba prowadzić Polskę w kierunku rozwoju, że trzeba realizować duże inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, jak budowa elektrowni atomowej. Ale również trzeba inwestować w mniejsze miejscowości, tak aby Polska lokalna mogła się rozwijać. Aby tu były inwestycje drogowe, kanalizacyjne, oświatowe, sportowe, kulturalne. Karol Nawrocki wie, że to jest fundament naszego rozwoju – mówił Rafał Weber.

Jego zdaniem, 6 miesięcy kampanii wyborczej udowodniło, że Karol Nawrocki to kandydat wszechstronny, że chce rozwijać Polskę w każdej dziedzinie. Ale że bliskie też mu będą kwestie budowania silnej Polski na arenie międzynarodowej. Przypomniał, że Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, a jego hasło: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, prowadziło go przez całą kampanię wyborczą.

– Do Polski silnej wewnętrznie i Polski silnej na arenie międzynarodowej – podkreślił poseł Weber.

Wybiorą nie elity, lecz ludzie

Z kolei zdaniem prezydenta Nadbereżnego, druga strona okazuje wyborcom Karola Nawrockiego pogardę i uważa, że zwykli Polacy nie mają głosu, że tylko i wyłącznie elity i salon ma wybierać prezydenta, topowi dziennikarze, wielkie redakcje, sondaże i media poprzez swoje wielotygodniowe manipulacje.

– To właśnie tutaj, na chodniku, słychać tę najważniejszą prawdę, która wynika z naszej demokracji – że to Polacy wybierają swojego prezydenta, że to polski głos zdecyduje, kto będzie naszym prezydentem. Nie elity, nie salon, nie wybrane redakcje prasowe. Tylko właśnie ludzie. Apelujemy, aby nie ulegać manipulacjom i socjotechnikom, które od wielu tygodni tak brutalnie są prowadzone. Mamy nadzieję na bardzo wysoką frekwencję i jednocześnie na olbrzymi mandat dla Karola Nawrockiego, aby w silny i zdecydowany sposób prowadził naszą ojczyznę. Jesteśmy przekonani, że 1 czerwca otworzy na nowo drogę do zmian w naszej ojczyźnie – zakończył Lucjusz Nadbereżny.