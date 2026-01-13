Miesięcznik
Stanisław Chudy, znowu to zrobił! Po raz 20.
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin 13 stycznia 2026

Tłusta od żartów szopka Chudego

Nasz redakcyjny kolega, Stanisław Chudy, znowu to zrobił! W styczniowym wydaniu miesięcznika „Sztafeta” wyszła jego 20. już Wielka Noworoczna Szopka (pierwsza, odkąd tygodnik „Sztafeta” został miesięcznikiem właśnie). Jej poważny tytuł to „Szopka w żarty uzbrojona”.

A szopka ta, jak zapewnia autor, bez lipy: „Zmniejszyła objętość, ale nie dowcipy”. Znajdziemy więc tu wiele zagranicznych, krajowych i stalowowolskich wydarzeń i postaci, w satyrycznym sosie własnym. A w towarzyszącym szopce wywiadzie autor ujawnia trochę kuchnię swoich szopek, twierdząc, że śmieszna szopka jest jak... dobry bigos.

Rysunki do najnowszej szopki wykonał Tadeusz Krotos, a całość opracowała graficznie Anna Jakobsche-Wiącek.

Zapraszamy więc do konsumpcji tego wyjątkowego, satyrycznego bigosu Chudego.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

