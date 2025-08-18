Tłumy na XXV Dożynkach Gminy Zaleszany

Uroczystości rozpoczęła msza święta i korowód wieńców dożynkowych przygotowanych przez sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie na scenie pojawiły się lokalne zespoły artystyczne, a publiczność mogła podziwiać występy orkiestry dętej czy zespołów tanecznych.

Święto, które odbyło się w niedzielę, 17 sierpnia, miało też część rozrywkową. Najwięcej osób przyciągnął koncert Zenona Martyniuka, po którym na scenie wystąpił „Nowator”. Zabawa trwała do późnych godzin dzięki potańcówce z DJ Arko.

Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji towarzyszących – wesołe miasteczko, stoiska z rękodziełem i lokalnymi produktami, degustacje potraw regionalnych oraz pokaz kulinarny. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę animacyjną.

XXV Dożynki Gminy Zaleszany pokazały, że to nie tylko tradycyjne dziękczynienie za plony, ale też wydarzenie, które integruje mieszkańców i przyciąga gości z całego regionu.