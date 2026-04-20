Tłumy na wiosennym pikniku w Stalowej Woli

Rodzinna atmosfera, piękna pogoda i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych - tak wyglądał wiosenny piknik, który przyciągnął tłumy mieszkańców do Parku Jordanowskiego w Stalowej Woli. Wydarzenie okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a park przez kilka godzin był pełen śmiechu i dobrej zabawy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

19 kwietnia Stalowa Wola stała się miejscem rodzinnego świętowania na świeżym powietrzu. Dopisała zarówno frekwencja, jak i aura - słońce i wysoka temperatura zachęciły mieszkańców do spędzenia czasu na zewnątrz.

Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyły się dmuchańce i zjeżdżalnie, które przez cały czas oblegane były przez dzieci. Animatorzy prowadzili gry i zabawy, angażując najmłodszych do wspólnego spędzania czasu. Nie zabrakło także słodkich przysmaków - wata cukrowa cieszyła się ogromną popularnością.

Dodatkową atrakcją były tzw. giga maskotki, które spacerowały po terenie pikniku, witając się z dziećmi i pozując do zdjęć. Całości dopełniała radosna, piknikowa atmosfera, która udzielała się wszystkim obecnym.

