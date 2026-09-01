Tłumy, fajerwerki i dwanaście walk. Stalowa Wola oddała hołd Lucjanowi Treli

Już przed godziną 18 pod Miejski Dom Kultury zaczęły przybywać tłumy mieszkańców. Z każdą minutą robiło się coraz ciaśniej, a taras MDK i przestrzeń wokół niego szybko wypełniały się publicznością. Przychodzili zagorzali miłośnicy boksu, całe rodziny z dziećmi, młodzi sportowcy i ci, którzy chcieli po prostu zobaczyć z bliska duże sportowe widowisko.

W centralnym punkcie stanął ring, a wokół niego tłum, który od pierwszego do ostatniego gongu żywo reagował na wydarzenia rozgrywające się między linami. Jeszcze przed rozpoczęciem gali było wiadomo, że nie będzie to zwykły sportowy wieczór. Memoriał połączył rywalizację z pamięcią o człowieku, który stał się legendą stalowowolskiego i polskiego boksu.

Pamięci pięściarza, który nie przestraszył się George’a Foremana

Lucjan Trela urodził się 25 czerwca 1942 roku w Turbi. Przez niemal całą sportową karierę był związany ze Stalą Stalowa Wola. Występował w wadze ciężkiej, choć warunkami fizycznymi wyraźnie różnił się od większości swoich rywali. Mierzył 172 centymetry i ważył około 86 kilogramów, jednak braki w zasięgu nadrabiał niezwykłą walecznością, szybkością, charakterem i konsekwencją.

Pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski – w latach 1966, 1967, 1968, 1970 i 1971. Dwukrotnie wystąpił w mistrzostwach Europy, docierając do ćwierćfinałów, a w czasie całej kariery stoczył 275 walk. Wygrał 220 z nich, 11 zremisował, a 44 przegrał.

Najbardziej pamiętny pojedynek stoczył podczas igrzysk olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Jego rywalem był potężny Amerykanin George Foreman, późniejszy mistrz olimpijski i zawodowy mistrz świata. Trela przegrał na punkty, ale jako jedyny pięściarz podczas tamtego turnieju olimpijskiego wytrzymał z Foremanem cały pojedynek. Pozostałe walki Amerykanin kończył przed czasem.

Po zakończeniu kariery Lucjan Trela pracował również jako trener, przekazując swoją wiedzę kolejnym zawodnikom. Zmarł 12 lutego 2019 roku w Stalowej Woli. Organizowany od 2020 roku memoriał jest nie tylko przypomnieniem jego sukcesów, lecz także sposobem na zachowanie bokserskich tradycji miasta, z którym był związany przez całe życie.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia VII Memoriału zastępca prezydenta Stalowej Woli Tomasz Miśko przypomniał, że ring jest miejscem, które niczego nie udaje, nagradza pokorę i wytrwałość, a zawodników uczy charakteru. Podkreślił również, że każdy sportowo wyprowadzony cios, każdy unik i każda walka doprowadzona do ostatniego gongu są najlepszym hołdem, jaki młodzi pięściarze mogą złożyć Lucjanowi Treli.

Stal Stalowa Wola kontra „Reszta Świata”

Tegoroczny memoriał rozegrano w formule meczu Stal Stalowa Wola kontra „Reszta Świata”. W każdym z dwunastu pojedynków reprezentant gospodarzy, walczący w czerwonym narożniku, mierzył się z zawodnikiem innego klubu.

Do Stalowej Woli przyjechali pięściarze z Krosna, Rzeszowa, Jędrzejowa, Brzeska i Dobczyc, a także reprezentanci słowackiego Humennego. W ringu zaprezentowali się kadeci, juniorzy oraz seniorzy, rywalizujący w kategoriach wagowych od 55 do 90 kilogramów.

Od pierwszej walki było widać, że gospodarze mogą liczyć na potężne wsparcie. Każde udane uderzenie stalowowolskiego zawodnika wywoływało natychmiastową reakcję publiczności. Kibice skandowali, wspólnie dopingowali pięściarzy i nie pozwalali, by choć na chwilę zabrakło sportowej atmosfery.

Z pojedynku na pojedynek emocje rosły. Były zacięte walki rozstrzygane niejednogłośnymi decyzjami sędziów, zdecydowane zwycięstwa punktowe i pojedynki kończone przed czasem. Spośród dwunastu walk siedem zakończyło się werdyktem punktowym, cztery zostały przerwane przez sędziego, a jedna zakończyła się dyskwalifikacją.

Stalowowolscy pięściarze wygrali dziewięć z dwunastu pojedynków.

Emocje rosły z każdą walką

Gala rozpoczęła się od zwycięstwa Filipa Wojtyny, który po wyrównanym pojedynku pokonał Stanislava Sivego ze Słowacji stosunkiem głosów 2:1. Chwilę później publiczność miała kolejny powód do radości – Alex Sitarski wygrał z Konradem Wackiem po przerwaniu walki przez sędziego w drugiej rundzie.

Następne dwa pojedynki również należały do gospodarzy. Albert Kozioł pokonał Kamila Piskorczyka, a Maciej Herdzik wygrał z Janem Stulinem. Obaj zwyciężyli jednogłośnie, stosunkiem głosów 3:0.

Pierwszą wygraną dla gości odniósł Jakub Pelczar z Gawry Krosno, który po bardzo wyrównanej walce pokonał Huberta Sieradzkiego 2:1. Później na zwycięską ścieżkę gospodarzy wrócił Mateusz Skibski, wygrywając przed czasem z Dawidem Małkiem.

W kolejnej walce Dominik Bober pokonał Arsena Naslyana, dla którego był to debiut w bokserskim ringu. Następnie Filip Klimek jednogłośnie zwyciężył Sebastiana Gerboca, a Mikołaj Siembida zakończył pojedynek z Dominikiem Hlebdą przed czasem w trzeciej rundzie.

Walka Patryka Zarębskiego z Samuelem Kulikiem zakończyła się w trzeciej rundzie dyskwalifikacją zawodnika Stali Stalowa Wola i zwycięstwem pięściarza Stali Rzeszów.

W przedostatnim pojedynku Jakub Kwiatek pokonał Łukasza Fendrycha przez RSC-I w trzeciej rundzie. Ciosy zadane przez zawodnika Stali Stalowa Wola doprowadziły do rozcięcia łuku brwiowego Łukasza Fendrycha. Uraz uniemożliwił pięściarzowi Armagedonu Jędrzejów kontynuowanie walki, dlatego pojedynek został przerwany.

Finałem wieczoru było starcie Tobiasza Zarzecznego z Kamilem Zakrzewskim. Reprezentant gospodarzy wygrał jednogłośnie 3:0, zamykając galę efektownym zwycięstwem Stali Stalowa Wola.

Race, fajerwerki i wspólne kibicowanie

Im bliżej było ostatnich pojedynków, tym głośniej robiło się wokół ringu. Kibice przygotowali efektowną oprawę – były wspólne okrzyki, race i petardy, a niebo nad Miejskim Domem Kultury rozświetliły fajerwerki. Zawodnicy gospodarzy mogli poczuć, że walczą przed własną publicznością, która mocno wspierała ich od pierwszej do ostatniej rundy.

Mimo ogromnych emocji i gorącego dopingu wydarzenie zachowało przyjemny, rodzinny charakter. Obok najbardziej żywiołowo reagujących kibiców stali rodzice z dziećmi i osoby, które na co dzień nie śledzą bokserskich rozgrywek. Tego wieczoru wszystkich połączyły sportowe emocje oraz duma z zawodników reprezentujących Stalową Wolę.

Na uznanie zasłużyła również organizacja wydarzenia. Gala była dopracowana, kolejne pojedynki przebiegały sprawnie, a prezentacja zawodników i widowiskowa oprawa pozwoliły publiczności poczuć atmosferę dużego sportowego wydarzenia. Organizatorzy połączyli wysoki poziom sportowy z dostępnością imprezy dla mieszkańców, tworząc wieczór zarówno dla doświadczonych kibiców, jak i całych rodzin.

Za organizację VII Memoriału im. Lucjana Treli odpowiadało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team. Na jego czele stoi prezes Mariusz Zarzeczny, który wraz z całym zespołem zadbał o przygotowanie wydarzenia i jego sprawny przebieg. Partnerami gali były Miasto Stalowa Wola oraz Powiat Stalowowolski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj.

Wyniki VII Memoriału im. Lucjana Treli

Kadet, 66 kg: Filip Wojtyna (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Stanislava Sivego (MFB Humenné, Słowacja) na punkty 2:1. Junior, 55 kg: Alex Sitarski (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Konrada Wacka (Gawra Krosno) – RSC w 2. rundzie. Junior, 65 kg: Albert Kozioł (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Kamila Piskorczyka (Armagedon Jędrzejów) na punkty 3:0. Junior, 65 kg: Maciej Herdzik (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Jana Stulina (Stal Rzeszów) na punkty 3:0. Senior, 65 kg: Jakub Pelczar (Gawra Krosno) pokonał Huberta Sieradzkiego (Stal Stalowa Wola Boxing Team) na punkty 2:1. Junior, 75 kg: Mateusz Skibski (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Dawida Małka (Stal Rzeszów) – RSC w 2. rundzie. Senior, 70 kg: Dominik Bober (BKB Magic Boxing Brzesko) pokonał debiutującego w bokserskim ringu Arsena Naslyana (Stal Stalowa Wola Boxing Team) na punkty 3:0. Senior, 70 kg: Filip Klimek (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Sebastiana Gerboca (MFB Humenné, Słowacja) na punkty 3:0. Senior, 75 kg: Mikołaj Siembida (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Dominika Hlebdę (Czaja Boxing Club Dobczyce) – RSC w 3. rundzie. Senior, 75 kg: Samuel Kulik (Stal Rzeszów) pokonał Patryka Zarębskiego (Stal Stalowa Wola Boxing Team) przez dyskwalifikację w 3. rundzie. Senior, 85 kg: Jakub Kwiatek (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Łukasza Fendrycha (Armagedon Jędrzejów) – RSC-I w 3. rundzie. Ciosy Jakuba Kwiatka doprowadziły do rozcięcia łuku brwiowego jego rywala, który nie mógł kontynuować walki. Senior, 90 kg: Tobiasz Zarzeczny (Stal Stalowa Wola Boxing Team) pokonał Kamila Zakrzewskiego (BKB Magic Boxing Brzesko) na punkty 3:0.

„Więcej takich imprez!”

Gdy ucichł ostatni gong, a publiczność zaczęła opuszczać teren przed MDK, w rozmowach raz po raz powtarzały się słowa: „więcej takich imprez” i „kiedy następna gala?”. To chyba najlepsze podsumowanie niedzielnego wieczoru.

VII Memoriał im. Lucjana Treli był pięknym bokserskim świętem – pełnym sportowej rywalizacji, wspólnego kibicowania i szacunku dla historii. Pokazał również, że pamięć o legendarnym pięściarzu pozostaje w Stalowej Woli żywa, a wychodzący dziś do ringu zawodnicy dopisują do niej kolejne rozdziały.