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Jeżowe 20 lipca 2026

Tłumy bawiły się na Wakacjonaliach w Jeżowem

Kapryśna pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorom Wakacjonaliów 2026 w Jeżowem. Choć podczas niedzielnego koncertu Mezo nad imprezą przeszła gwałtowna burza, program udało się zrealizować do końca. Przez dwa dni mieszkańcy gminy i goście licznie bawili się przy koncertach gwiazd oraz korzystali z wielu dodatkowych atrakcji.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dwudniowa impreza rozpoczęła się w sobotę od występów Zespołu Tanecznego Mażoretki Fortis i Zespołu Tanecznego Sardian. Później na scenie pojawiły się Energy Girls oraz zespół Playboys. Gwiazdą pierwszego dnia był Miły Pan, który porwał publiczność do wspólnej zabawy. Na zakończenie odbyła się dyskoteka z DJ Alex.

Przez cały czas trwania wydarzenia można było odwiedzić kiermasze, stoiska gastronomiczne, lunapark Bastion oraz ekspozycję Wojsk Obrony Terytorialnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs kulinarny „Lasowiackie Smaki”.

Niedzielę rozpoczęły występy lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowały się Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe z mażoretkami Fortis, Kapela Ludowa Jeżowianie, Grupa Wokalna Akordia oraz seniorzy z Dziennego Domu Pobytu w Gminie Jeżowe. Podczas oficjalnej części wydarzenia wręczono nagrodę Społecznika Roku Gminy Jeżowe, nagrody dla najzdolniejszych uczniów gminy oraz rozstrzygnięto konkurs „Lasowiackie Smaki”.

Muzyczną część drugiego dnia rozpoczął zespół Sound'n'Grace. W trakcie koncertu Mezo nad Jeżowem rozpętała się burza, która na chwilę przerwała zabawę. Po poprawie pogody impreza była kontynuowana zgodnie z planem. Gwiazdą wieczoru był Oskar Cyms, który zakończył koncertową część Wakacjonaliów. Na finał uczestnicy bawili się podczas dyskoteki z DJ Sweetu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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