Thriller ze Stalową Wolą w tle

We wtorek 2 czerwca mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli odkryć inne oblicze spokojnego z pozoru miasta. W tym dniu o godzinie 17:00, na II piętrze (sala bankietowa) Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, odbędzie się spotkanie z Michałem Harnikiem – autorem książki „Doskonali”.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Spotkanie będzie miało charakter rozmowy, podczas której pisarz opowie o swojej debiutanckiej powieści. Na ten moment wiadomo, iż jest to thriller psychologiczny, którego akcja rozgrywa się m.in. w Stalowej Woli, Zbydniowie, Rozwadowie i Kotowej Woli. Co istotne, podczas jej pisania, Michał Harnik inspirował się autentyczną sprawą kryminalną.

A o czym dokładniej traktuje powieść?

„Doskonali” to historia tajemniczej śmierci kobiety. Opowieść ta staje się początkiem śledztwa odsłaniającego mroczne kulisy pozornie idealnej rodziny. Szanowani w lokalnej społeczności małżonkowie - dyrektor hurtowni i księgowa - skrywają za perfekcyjnym wizerunkiem manipulację, emocjonalną przemoc i toksyczne relacje. Powieść porusza więc tematy dość trudne i ciężkie, ale przez to interesujące i budzące grozę. Jest to zatem lektura dla fanów dreszczyku i mocnych wrażeń literackich. Jednak więcej o powieści opowie na spotkaniu sam autor.

Warto również dodać, że podczas wydarzenia będzie można zakupić powieść i jednocześnie zdobyć osobistą dedykację autora.

Daria Pawusiak

avatar
