Thriller inspirowany prawdziwą historią

Podczas spotkania pisarz opowiadał o swojej drodze do literackiego debiutu oraz kulisach powstawania książki. Jak przyznał, marzenie o napisaniu własnej powieści towarzyszyło mu od lat.

- Książkę chciałem napisać zawsze, ale nigdy nie miałem pomysłu i natchnienia. Jestem bibliofilem, mam bardzo dużą bibliotekę w domu. Moim marzeniem było, by na tej półce pojawiła się książka z moim nazwiskiem - mówił.

„Doskonali” to thriller psychologiczny inspirowany autentyczną zbrodnią sprzed 30 lat. Autor podkreślał, że prawdziwe są zarówno miejsce wydarzeń, jak i wyrok sądowy, choć na potrzeby fabuły zmienione zostały nazwiska bohaterów i część szczegółów.

Akcja książki osadzona jest m.in. w Zbydniowie i okolicach Stalowej Woli oraz Tarnobrzega. Głównymi bohaterami są członkowie rodziny Najborów, którzy na pierwszy rzut oka wydają się wzorem sukcesu i rodzinnego szczęścia. Z czasem okazuje się jednak, że za fasadą idealnego życia kryją się przemoc psychiczna, manipulacja i rodzinne tajemnice.

W trakcie rozmowy poruszono także temat społecznych problemów obecnych w powieści, takich jak samotność, depresja, alkoholizm czy przyzwolenie na przemoc.

- Chciałem, żeby po skończeniu książki czytelnik obejrzał się dookoła siebie i popatrzył, czy zna takie osoby, czy zna takie rodziny - podkreślał autor.

Michał Harnik zdradził również, że „Doskonali” są pierwszą częścią planowanej „Doskonałej Trylogii”. Kolejne dwa tomy zostały już napisane i czekają na wydanie.

Spotkanie, które poprowadziła Barbara Nowak, kierownik Filii nr 2 MBP, zakończyło się podpisywaniem książek i rozmowami z czytelnikami.