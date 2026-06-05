Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 czerwca 2026

Thriller inspirowany prawdziwą historią

Miłośnicy kryminałów i thrillerów psychologicznych spotkali się 2 czerwca w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli z Michałem Harnikiem. Tarnobrzeski autor promował swoją debiutancką powieść „Doskonali”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas spotkania pisarz opowiadał o swojej drodze do literackiego debiutu oraz kulisach powstawania książki. Jak przyznał, marzenie o napisaniu własnej powieści towarzyszyło mu od lat.

- Książkę chciałem napisać zawsze, ale nigdy nie miałem pomysłu i natchnienia. Jestem bibliofilem, mam bardzo dużą bibliotekę w domu. Moim marzeniem było, by na tej półce pojawiła się książka z moim nazwiskiem - mówił.

„Doskonali” to thriller psychologiczny inspirowany autentyczną zbrodnią sprzed 30 lat. Autor podkreślał, że prawdziwe są zarówno miejsce wydarzeń, jak i wyrok sądowy, choć na potrzeby fabuły zmienione zostały nazwiska bohaterów i część szczegółów.

Akcja książki osadzona jest m.in. w Zbydniowie i okolicach Stalowej Woli oraz Tarnobrzega. Głównymi bohaterami są członkowie rodziny Najborów, którzy na pierwszy rzut oka wydają się wzorem sukcesu i rodzinnego szczęścia. Z czasem okazuje się jednak, że za fasadą idealnego życia kryją się przemoc psychiczna, manipulacja i rodzinne tajemnice.

W trakcie rozmowy poruszono także temat społecznych problemów obecnych w powieści, takich jak samotność, depresja, alkoholizm czy przyzwolenie na przemoc.

- Chciałem, żeby po skończeniu książki czytelnik obejrzał się dookoła siebie i popatrzył, czy zna takie osoby, czy zna takie rodziny - podkreślał autor.

Michał Harnik zdradził również, że „Doskonali” są pierwszą częścią planowanej „Doskonałej Trylogii”. Kolejne dwa tomy zostały już napisane i czekają na wydanie.

Spotkanie, które poprowadziła Barbara Nowak, kierownik Filii nr 2 MBP, zakończyło się podpisywaniem książek i rozmowami z czytelnikami.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podwolina całoroczna
Nisko
Podwolina całoroczna
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Nisko
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Stalowa Wola
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Nisko
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Stalowa Wola
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
Stalowa Wola
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu