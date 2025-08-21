Miesięcznik
21 sierpnia 2025

THERARIUM wkracza na scenę!

Pochodzący z Leżajska wirtuoz gitary elektrycznej Kuba Amarowicz, laureat ponad dwudziestu ogólnopolskich i regionalnych konkursów gitarowych, łączy siły ze stalowowolską sekcją rytmiczną: heavymetalowym perkusistą Adamem Petrońcem i punkrockowym basistą Pawłem Brzozowskim, związanym wcześniej m.in. z polsko-angielskim zespołem Lesporium.

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Muzycy THERARIUM, od lewej: Paweł Brzozowski, Adam Petroniec, Kuba Amarowicz

Po niespełna trzech miesiącach współpracy, zadebiutują przed publicznością na scenie Podkarpackiego Festiwalu Tatuażu w Leżajsku.

Zapowiada się ciekawy mix muzycznych temperamentów i stylów. Jak mówią muzycy, spod strun posypią się iskry, a perkusja zagrzmi niczym piorun. Ten instrumentalny projekt zaprezentuje mocny zestaw gitarowych coverów, które stały się pretekstem do rozpoczęcia tej, miejmy nadzieję, dłuższej i twórczej współpracy. Różne style, jeden cel: muzyczna energia i niepowtarzalny klimat.

THERARIUM to efekt zderzenia trzech muzycznych światów:

Kuba Amarowicz – dobrze znany leżajskiej publiczności wirtuoz gitary elektrycznej,

Adam Petroniec – heavymetalowy perkusista ze Stalowej Woli,

Paweł Brzozowski – punkrockowy basista z ogniem w palcach.

Koncert odbędzie się na scenie przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, w piątek 22 sierpnia, początek o godz.17.30. Koncert THERARIUM rozpocznie trwający trzy dni festiwal tatuażu i mocnego, metalowego brzmienia.

