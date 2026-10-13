Tężnia solankowa, nowe parkingi i tereny zielone

Stalowa Wola otrzymała ponad 28 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Łączna wartość dziesięciu zaplanowanych zadań wynosi około 44 mln zł. Największym przedsięwzięciem będzie przebudowa centrum miasta, ale sporo zmian czeka również mieszkańców osiedli.

Tężnia i „lizakowy” plac zabaw na Porębach

Jedną z większych inwestycji będzie zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 12, Przedszkolem nr 3 i żłobkiem na osiedlu Poręby.

Powstanie tam nowa przestrzeń rekreacyjna z tężnią solankową, zielenią oraz placem zabaw o nietypowym wyglądzie.

- Będzie tężnia solankowa, na której będzie piękne zagospodarowanie zieleni i bajkowy, słodki, taki lizakowy plac zabaw, bo w takiej aranżacji on został zaprojektowany - zapowiedział prezydent.

Koszt inwestycji przekroczy 3,5 mln zł. Będzie to kolejny etap zmian na osiedlu, gdzie w tym roku zakończono przebudowę układu drogowego.

Na terenie samej Szkoły Podstawowej nr 12 powstanie również ogród społeczny. Ma służyć uczniom do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na ten cel przewidziano blisko 140 tys. zł.

Kolejne prace obejmą teren pomiędzy blokami przy Al. Jana Pawła II 26, 26A i 26B, w sąsiedztwie Ogrodu Zucha i parafii Opatrzności Bożej.

Powstanie tam 35 miejsc parkingowych. Zaplanowano także nowe nasadzenia, oświetlenie, monitoring i odwodnienie. Teren ma zostać połączony z wcześniej zagospodarowaną przestrzenią Ogrodu Zucha.

Miasto posiada już pozwolenia na budowę i zamierza ogłosić przetarg w najbliższych tygodniach. Prace mają rozpocząć się na początku 2027 roku i zakończyć jeszcze w tym samym roku.

Nowy parking i ogród przy Przedszkolu nr 6

Zmiany czekają również teren Przedszkola nr 6 przy ul. Partyzantów. Za około 550 tys. zł wykonane zostanie odwodnienie, pojawią się nowe tereny zielone oraz ogród warzywny, który będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi.

W ramach inwestycji powstanie też parking, o który od dawna zabiegali rodzice i społeczność przedszkola. Całe otoczenie placówki ma zostać zagospodarowane z uwzględnieniem tzw. zielono-błękitnej infrastruktury, czyli rozwiązań łączących zieleń z odpowiednim gospodarowaniem wodą deszczową.

Zmieni się otoczenie Urzędu Miasta przy Kwiatkowskiego

Ponad 3,5 mln zł ma kosztować przebudowa terenu wokół Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1, mieszczącego się w dawnym budynku Dyrekcji Naczelnej Zakładów Południowych.

To jeden z charakterystycznych obiektów związanych z historią Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jak wskazywał prezydent, jego otoczenie, mimo dużej ilości zieleni, wymaga już gruntownego uporządkowania.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną drogi dojazdowe, parking i wejście do budynku. Zmieni się także przestrzeń wokół figury św. Floriana, patrona miasta i huty. Część asfaltowych nawierzchni zostanie usunięta, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie i monitoring.

Prace mają rozpocząć się w roku jubileuszowym Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Kolejny zbiornik retencyjny na Kaczych Dołach

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się również zadania związane z poprawą odwodnienia miasta.

Na Kaczych Dołach powstanie trzeci element systemu retencyjnego. Będzie to niecka o pojemności 850 metrów sześciennych, przeznaczona do gromadzenia i oczyszczania wody opadowej.

Zgromadzona woda ma być w przyszłości wykorzystywana m.in. do podlewania zieleni i oczyszczania miasta. Koszt inwestycji oszacowano na 5,5 mln zł.

Miasto posiada już program funkcjonalno-użytkowy, ale konieczne jest jeszcze przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zakończenie zadania zaplanowano na 2028 rok.

Prace związane z odwodnieniem obejmą również rowy przy ul. Sandomierskiej. Zostaną one oczyszczone, pogłębione i zmodernizowane. Zadanie ma być powiązane z prowadzoną przebudową ulicy.

Nowa zieleń przy Czarnieckiego i Poniatowskiego

Zmiany zaplanowano także na terenie pomiędzy blokami przy ulicach Czarnieckiego i Poniatowskiego, w kierunku mostu. To przestrzeń, która od lat pozostaje zaniedbana, z dużą ilością starych nawierzchni asfaltowych.

Za blisko 200 tys. zł wykonane zostaną nowe nasadzenia, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. Projekt został przygotowany w ramach zielonego budżetu obywatelskiego, a miasto ma już wszystkie niezbędne pozwolenia.

To jednak dopiero początek planowanych zmian w tej części Stalowej Woli. Samorząd chce w przyszłości zagospodarować większy obszar, obejmujący również okolice stacji transformatorowej, zejście na skarpę w kierunku ul. Działkowej oraz dojście do mostu.

Na przeszkodzie stoją na razie kwestie własnościowe. Miasto prowadzi działania zmierzające do przejęcia gruntów Skarbu Państwa oraz rozmowy z prywatnymi właścicielami działek.

„Ogród Mistrza” przy galerii w Rozwadowie

Jednym z mniejszych zadań będzie zagospodarowanie terenu wokół Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Rozwadowie, będącej częścią Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Projekt pod nazwą „Ogród Mistrza” zakłada stworzenie zielonego otoczenia galerii, które będzie mogło służyć także do organizacji wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu.

Koszt inwestycji przekroczy 130 tys. zł.

Radni o inwestycjach

Podczas konferencji głos zabrali również radni miejscy. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Karolina Paleń zwróciła uwagę, że wiele z zapowiedzianych zadań dotyczy miejsc, których modernizacji mieszkańcy oczekiwali od lat.

- Nas jako radnych cieszy, że możemy korzystać ze środków zewnętrznych, że miasto skutecznie pozyskuje duże środki finansowe, które mogą rzeczywiście realnie zmienić nasze miasto - mówiła.

Radny Damian Bryk podkreślił, że kolejne inwestycje na osiedlu Poręby będą kontynuacją zmian, które już tam przeprowadzono, szczególnie w rejonie szkoły i przedszkola.

Z kolei radna Elżbieta Kulpa odniosła się do planów zagospodarowania terenu przy ul. Czarnieckiego oraz otoczenia Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego. Zaznaczyła, że w gęsto zabudowanych częściach miasta tworzenie nowych terenów zielonych bywa trudne, zwłaszcza gdy konieczne jest wcześniejsze uregulowanie własności gruntów.

- Czyli cierpliwość jest nagrodzona. Ufamy, że w każdej dzielnicy naszego miasta będą się pojawiały takie istotne zmiany, na które mieszkańcy czekają - podsumowała.

Większość mniejszych inwestycji ma zostać zrealizowana w 2027 roku. Zadania wymagające przygotowania dodatkowej dokumentacji, w tym kolejny zbiornik retencyjny na Kaczych Dołach, mają zakończyć się w 2028 roku.

Jak poinformował prezydent, jest to już trzeci projekt Stalowej Woli związany z adaptacją do zmian klimatu, realizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość tych przedsięwzięć przekracza 100 mln zł, a pozyskane dofinansowanie sięga 60 mln zł.

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