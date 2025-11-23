Miesięcznik
Jerzy Maciąg, lekarz kierujący Oddziałem Dermatologicznym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Stalowa Wola 24 listopada 2025

Terapia biologiczna na łysienie plackowate w Stalowej Woli

Łysienie plackowate to schorzenie, które szczególnie mocno dotyka kobiety i dzieci, powodując u nich duży dyskomfort i obniżenie pewności siebie. Pacjenci z regionu mogą jednak skorzystać z jednej z najskuteczniejszych metod leczenia - terapii biologicznej dostępnej w Oddziale Dermatologicznym SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Choroba, choć niegroźna dla życia, potrafi być bardzo trudna psychicznie. U dzieci ma najczęściej charakter przewlekły i objawia się pojawieniem dobrze odgraniczonych, pozbawionych włosów ognisk na skórze głowy. Jej przyczyny nie są w pełni poznane - wśród możliwych wymienia się zaburzenia autoimmunologiczne, predyspozycje genetyczne oraz czynniki stresowe.

- Czasami ta choroba powoduje niemal całkowite łysienie. To sytuacja bardzo trudna dla dorosłych, nie wspominając już o dzieciach. Trudno im to zrozumieć i się z tym pogodzić. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia jest terapia biologiczna, która od października jest już dostępna w naszym oddziale, w ramach programu lekowego - mówi Jerzy Maciąg, lekarz kierujący Oddziałem Dermatologicznym w stalowowolskim szpitalu.

Leczenie również dla najmłodszych

Łysienie plackowate może pojawić się w każdym wieku, choć pierwsze objawy najczęściej występują przed 30. rokiem życia. Wśród pacjentów są także dzieci - i one również mogą zostać zakwalifikowane do terapii biologicznej w Stalowej Woli. Konieczne jest jednak wcześniejsze przejście co najmniej dwóch metod leczenia systemowego, zgodnie z zasadami programu lekowego.

Programy lekowe nie tylko na łysienie plackowate

Oddział Dermatologiczny w Stalowej Woli prowadzi więcej programów lekowych z wykorzystaniem terapii biologicznych. Stosuje się je m.in. w leczeniu łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, pęcherzycy czy tocznia rumieniowatego układowego. Najliczniejszą grupę pacjentów w tych terapiach stanowią osoby chorujące na łuszczycę.

- Mamy bardzo dobre efekty w leczeniu łuszczycy, a także atopowego zapalenia skóry w ramach programów lekowych. U niektórych pacjentów, w tym także dzieci, obserwujemy znaczną poprawę już po kilku dawkach leku. To fantastyczna sprawa, ta terapia pozwala im na szybki powrót do normalnego życia - zaznacza Jerzy Maciąg.

Fototerapia i terapia fotodynamiczna - nowoczesne metody na miejscu

Oprócz terapii biologicznych, pacjenci mają dostęp do terapii fotodynamicznej. To nowoczesna i mało inwazyjna metoda wykorzystująca światłoczuły lek oraz światło do niszczenia nieprawidłowych komórek. Skutecznie stosuje się ją m.in. w leczeniu rogowacenia słonecznego, uważanego za stan przedrakowy, oraz liszaja twardzinowego.

Mimo szerokich możliwości terapii, wielu mieszkańców regionu wciąż nie zdaje sobie sprawy, że takie metody są dostępne lokalnie.

- Wiem od naszych pacjentów, że wielu z nich szukało wcześniej możliwości leczenia metodą fotodynamiczną PDT bądź terapiami biologicznymi w szpitalach w Rzeszowie, Lublinie, czy nawet w Krakowie. Nie wiedzieli, że profesjonalną i skuteczną pomoc mogą otrzymać na miejscu - w Stalowej Woli. Dlatego zależy nam na tym, aby głośno wybrzmiało, że dysponujemy tymi nowoczesnymi metodami leczenia - podkreśla kierownik oddziału.

