Osiedle Leśna
Oliwia Sybicka (fot. www.tenniseurope.org)
Stalowa Wola 27 października 2025

Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo

W turnieju Tennis Europe Junior Masters rozgrywanym w Monte Carlo najlepiej z polskich reprezentantów spisała się Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego zajęła trzecie miejsce w kategorii do lat 16.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W grupie Oliwia pokonała Serbkę Ivę Jerković 6:3, 6:3 i Austriaczkę, Karę Frank 6:3, 6:3 i przegrała z Marią Valentiną Pop 6:3, 1:6, 3:6. Zajęła w fazie Round Robin drugie miejsce za Rumunką Pop i w pojedynku o trzecie miejsce wygrała z Ukrainką Irmą Czuchlicz 6:2, 6:0. W finale Pop przegrała z Bośniaczką Teą Kovacević 3:6, 1:6.

Druga z Polek rywalizująca w Monte Carlo, Marie Charlotte Monnier (Warsaw West Tennis Club) zajęła siódme miejsce, a jedyny tenisista z Polski, Sebastian Tejerina (KT Kostrzyn Wlkp.), zakończył rywalizację na szóstym miejscu, po sobotniej porażce z Węgrem Istvanem Damianem Moknem 2:6, 4:6.

Polskimi tenisistami opiekował się na miejscu Mateusz Czyżewski -  trener główny kadry narodowej PZT U16 chłopców.

Fot. Tennis Europe

