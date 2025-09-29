Na najwyższym stopniu podium stanęli... ojciec i syn, Artem Takadżan Bruno Takmadżan. Miejsce drugie zajęli: Jerzy Słowiński i Grzegorz Jędrek, a trzecie Aleksandra Kruk i Jakub Małkiewicz.
Stalowa Wola 29 września 2025
Tenisowy turniej z Sercem. Pieniądze na godne upamiętnienie przyjaciela
W niedzielę na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ulicy Skoczyńskiego odbył się Charytatywny Memoriałowy Turniej Deblowy, podczas którego trwała zbiórka pieniędzy na nagrobek dla Marcina Krassowskiego - byłego pracownika klubu, oddanego kibica i sympatyka MKT Stalowa Wola.
REKLAMA
Dziennikarz sportowy
Oceń artykuł:
Aktualna ocena: 0.0
Dziennikarz sportowy
Udostępnij artykuł:
Przeczytaj też
Oceń artykuł:
Aktualna ocena: 0.0
Dodaj komentarz
Udostępnij artykuł:
Przeczytaj też
REKLAMA
Komentarze