29 września 2025

Tenisowy turniej z Sercem. Pieniądze na godne upamiętnienie przyjaciela

W niedzielę na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ulicy Skoczyńskiego odbył się Charytatywny Memoriałowy Turniej Deblowy, podczas którego trwała zbiórka pieniędzy na nagrobek dla Marcina Krassowskiego - byłego pracownika klubu, oddanego kibica i sympatyka MKT Stalowa Wola.