Tenisowy turniej z Sercem. Pieniądze na godne upamiętnienie przyjaciela

W niedzielę na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ulicy Skoczyńskiego odbył się Charytatywny Memoriałowy Turniej Deblowy, podczas którego trwała zbiórka pieniędzy na nagrobek dla Marcina Krassowskiego - byłego pracownika klubu, oddanego kibica i sympatyka MKT Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na najwyższym stopniu podium stanęli... ojciec i syn, Artem Takadżan Bruno Takmadżan. Miejsce drugie zajęli: Jerzy Słowiński i Grzegorz Jędrek, a trzecie Aleksandra Kruk i Jakub Małkiewicz.

TUTAJ fotorelacja z turnieju / fot. MKT Stalowa Wola

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

