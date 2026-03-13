Tenis. Grand Prix & Kobiece Granie

W rywalizacji pań pierwsze miejsce zajęła Ismena Burek z Pilchowa, reprezentantka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. W grupie eliminacyjnej pokonała dwie tenisistki Returnu Zamość; Małgorzatę Rozsypał-Gawliczek 6:2, 6:2 i Grażynę Tołoczko 6:2, 6:1. Także w grupie finałowej pani Ismena nie zaznała goryczy porażki. Pokonała koleżanki klubowe: Beatę Pizło 7:5, 7:5 i Aleksandrę Kruk-Merkiel 6:1, 6:1 oraz Monikę Krupę (Return Zamość) 6:0, 6:0. Miejsce drugie zajęła Aleksandra Kruk-Merkiel, a trzecia była Beata Pizło.

W turnieju Open zwyciężył Mykhailo Mrachkovskyi (AT Pol-Sart Lublin). W finale pokonał Tomasza Wdowiaka z Tarnobrzega 6:4, 6:1. W półfinałach obydwaj wyeliminowali tenisistów TopSpin Pionki. Wdowiak wygrał z Karolem Kusio 6:4, 6:3, a Mrachkovskyi z Jakubem Wroną 6:0, 6:0.

W turnieju Open Amator, do którego zgłosiło się 24 zawodników, triumfował Mateusz Łach z Łętowni. W finale pokonał Krzysztof Dziurę z Czarnych Rzeszów 6:3, 6:1. W półfinałach, Łach wygrał z Łukaszem Buszkiem z Dębicy 6:0, 6:0, a Dziura z Dariuszem Szczucińskim z Tarnobrzega 6:0, 6:2.

W kategorii 60+ w meczu o pierwsze miejsce Janusz Stanek z Chełmca pokonał Jarosława Kubajkę z Milejowa 6:4, 6:3.

